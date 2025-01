Obert: «Non so neanche io cosa ci facessi lì» 

Non aveva mai segnato da professionista Adam Obert, in 77 presenze col Cagliari più 11 con la nazionale maggiore della Slovacchia. Poi, alla partita numero 89 in carriera, la prodezza: palla ricevuta da esterno destro, lui che giocava sul lato opposto ossia da terzino sinistro, controllo e gran mancino a giro che ha lasciato immobile Falcone. «Non so neanche io cosa ci facessi lì», l’ammissione con un gran sorriso a fine partita. «Ho recuperato palla a centrocampo, ho visto Zappa partire e mi sono detto che dovevo rimanere lì. Poi ho ricevuto in area e calciato: lo dedico a tutti quelli che sono rimasti al mio fianco».

Prima volta

Con la maglia del Cagliari, Obert un gol l’aveva già fatto. Non in prima squadra, ma con la Primavera di Agostini: il 16 marzo 2022, per aprire un 2-0 al Genoa in cui l’altra firma era stata di Luvumbo. Ora ha preso il posto di Augello, quarta consecutiva da titolare, e ha dato continuità anche a livello offensivo perché già a Monza aveva servito a Piccoli la palla del gol vittoria. «Fa molto piacere vedere la classifica, ma bisogna guardare partita dopo partita: non ci possiamo permettere di fermarci, dobbiamo ancora andare avanti», la sua analisi. Che passa pure da una sua ulteriore crescita: «Ho avuto delle disattenzioni, devo guardarle bene». (r.sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA