Obert, l’uomo mercato che non ti aspetti 

Esposito? Gaetano? Caprile? No, Adam Obert. Potrebbe essere proprio il difensore slovacco - a sorpresa - l’uomo mercato del Cagliari nella sessione estiva che inizierà ufficialmente il 29 giugno. Impressionante la sua crescita, sia dal punto di vista tecnico che in personalità. È stato probabilmente il giocatore della rosa, quest’anno, che ha avuto lo step più importante, decisivo, passando da promessa a punto fermo anche nella sua nazionale con la quale è arrivato a una sola partita dalla qualificazione ai Mondiali (eliminata dalla Turchia negli spareggi).

Scenari

Indispensabile per Pisacane, sia come braccetto che come terzino o esterno più alto, persino come centrale all’occorrenza, il tecnico napoletano lo vorrebbe con sé anche il prossimo anno. Potrebbe essere lui, tuttavia, la “vittima sacrificale” per potenziare la squadra. Fiorentina, Bologna e Torino sono alla finestra, già suonano diverse sirene tedesche. Il club rossoblù al momento non sembra intenzionato a privarsene, tutt’altro. Ma se dovesse arrivare un’offerta importante (non meno di 12-13 milioni, tanto per chiarire) potrebbe anche cedere alla tentazione, e cederlo.

La svolta

L’esordio in Serie A con Mazzarri, l’anno della retrocessione. Con Ranieri ha iniziato ad avere un minimo di credibilità. Nicola lo stimava, ma giocava sempre Augello. Al contrario, Pisacane ci ha puntato forte, da subito, e questa fiducia incondizionata da parte dell’allenatore gli ha permesso - magari - di sbloccarsi definitivamente sotto il profilo mentale, di raggiungere un livello di autostima tale da poter gestire ogni situazione e di prendersi, di conseguenza, quella leadership tecnica riconosciuta non solo all’interno dello spogliatoio, considerate le attenzioni di tanti club.

Gli applausi

«Mi aspettavo la crescita di Adam», ha detto alla vigilia dell’ultima gara di campionato Pisacane che, va detto, ci ha messo subito la faccia l’estate scorsa quando la società stava facendo delle valutazioni con la posizione dello slovacco in bilico. «Ricordo la mia prima partita sulla panchina del Cagliari, quando andai in panchina ad interim nel match contro il Cosenza nel 2022: non esitai a mettere dentro Obert al centro della difesa insieme a Dossena. Volevo allenarlo anche questa stagione, nonostante su di lui ci fossero degli interessamenti da parte di altre squadre», ha svelato Pisacane. «È un calciatore classe 2002, è appetibile, ruba l’occhio. Ha tanto talento, sono contento perché finalmente questo grande talento è sbocciato. Ha grande cura di tutti gli aspetti, questo gli ha permesso quest’anno di consacrarsi».

Colpo grosso

Nel pre gara di Milan-Cagliari persino il presidente Giulini si è sbilanciato: «Fa piacere vedere molti calciatori cresciuti nel nostro vivaio come Obert che ha disputato una stagione pazzesca». A soli 23 anni (ne compirà 24 a fine agosto) lo slovacco ha già 122 presenze con la maglia rossoblù. Era maggiorenne da pochi mesi quando è stato aggregato alla Primavera, la grande intuizione del ds Pierluigi Carta che lo soffiò alla Sampdoria con un colpo di teatro geniale e lungimirante. A costo zero. Oggi Obert vale non meno di 12 milioni e fa la differenza in Serie A.

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