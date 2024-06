Obert l’unico rossoblù agli Europei in Germania 

I secondi quarantacinque minuti dell'amichevole contro San Marino, chiusa con un soffice 4-0, e poi la notizia più attesa, la decisione del ct della Slovacchia Francesco Calzona, che nei 26 che affronteranno i prossimi Europei in terra tedesca ha inserito anche il giovane difensore del Cagliari Adam Obert, unico rappresentante dei rossoblù alla prossima rassegna continentale.

La rincorsa

Un inseguimento iniziato il 20 novembre 2022, quando Obert ha fatto il suo esordio nella nazionale maggiore, gli ultimi 10' col Cile. Poi il ritorno tra i ranghi, con l'Under 21 di cui era colonna e capitano, mentre in Italia cercava di farsi spazio col Cagliari in Serie B, dopo aver assaggiato la massima serie. Il salto di qualità con l'arrivo di Claudio Ranieri, che con Obert utilizza bastone e carota, compresa qualche frecciata in conferenza stampa. Lui, Obert, pensa solo a lavorare e giocare.

Intanto, sulla panchina della Slovacchia si va a sedere Francesco Calzona, che lo tiene sott'occhio e il 23 marzo scorso lo schiera titolare nell'amichevole con l'Austria. Pochi giorni dopo, il bis contro la Norvegia, tenendo a bada il galattico Haaland. Per Obert, classe 2002, 180 minuti determinanti, quelli in cui ha colto l'attimo conquistando la fiducia di Calzona e ottenendo la spinta decisiva per il finale di campionato, chiuso con la salvezza del Cagliari. Mercoledì scorso è partito dalla panchina, dietro la coppia titolare formata dagli esperti Gyomber-Skriniar, per poi giocare i secondi 45'. E alla fine, ecco la decisione del ct che lo ha inserito tra i 26 convocati per Euro2024. Un ultimo test oggi contro il Galles, poi il viaggio in Germania, con l'esordio del 17 a Francoforte contro il Belgio. E Obert sogna un'estate da protagonista.

