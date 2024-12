Obert in gruppo, Luvumbo ancora a parte 

Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite, e forse è meglio così. I rossoblù sono ripartiti da Torino subito dopo la gara con la Juventus, sono atterrati all’aeroporto di Elmas nel cuore della notte e già ieri mattina erano in campo al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione. Il calendario non dà tregua al Cagliari: domenica a Venezia (fischio d’inizio fissato per le 15) è in programma lo scontro diretto contro la squadra dell’ex Di Francesco.

Il punto

Giusto un lavoro defaticante per chi è sceso in campo allo Stadium, tutti gli altri hanno tenuto da subito un buon ritmo provando diverse situazioni tattiche specifiche per il match del “Penzo”. Si è riaggregato al gruppo il difensore Obert, che aveva saltato la gara di Coppa Italia per una sindrome gastrointestinale. Continua a svolgere un lavoro personalizzato a parte, invece, Luvumbo, che non ha ancora smaltito il trauma contusivo-distorisvo rimediato nel match con l’Atalanta. L’attaccante angolano è costantemente monitorato dallo staff medico rossoblù, sono a questo punto ridotte al lumicino le speranze che possa recuperare in tempo per lo scontro diretto con i lagunari. Tutti gli altri sono a disposizione di Nicola che avrà ancora una volta, dunque, l’imbarazzo della scelta.

RIPRODUZIONE RISERVATA