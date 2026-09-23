Obert è sempre più una certezza rossoblù 

Un veterano a soli 24 anni. Nell’ottimo inizio di stagione del Cagliari, Adam Obert si è contraddistinto per una serie di prestazioni sempre positive, che hanno aiutato i rossoblù ad andare alla sosta al quarto posto e con la miglior difesa della Serie A (nonché la migliore nei cinque principali campionati europei). Sempre titolare in queste prime giornate, ha garantito una spinta costante sulla sinistra ed è stato particolarmente attento in fase difensiva.

Il numero 33 è ormai una sicurezza nell’undici iniziale di Pisacane, che dal suo arrivo sulla panchina della prima squadra ha sempre puntato su di lui: lo certificano i dati della scorsa stagione, dove Obert ha collezionato 35 presenze su 38 giornate (non aveva mai raggiunto le 30, in precedenza) e in queste era titolare per 33. Un titolarissimo, senza se e senza ma. E per rendimento uno dei più positivi.

Crescita netta

Sono lontani i tempi in cui Obert era un difensore centrale: adesso fa stabilmente il terzino sinistro, oppure l’esterno nei casi in cui Pisacane sceglie di utilizzare la difesa a tre. Ma il posto in fascia per lui non è stato un problema: «Posso fare sia il centrale a tre o a quattro, oppure l’esterno», aveva specificato lo scorso maggio, ospite a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina. «Mi trovo bene, ormai ho capito come interpretare il ruolo di laterale e mi piazzo dove serve».

La fascia era rimasta scoperta nell’estate del 2025, scaduto il contratto di Tommaso Augello, ma il tecnico rossoblù ha deciso di mettere lì stabilmente lo slovacco, con Riyad Idrissi (fino al grave infortunio al ginocchio di marzo) come alternativa. Un’intuizione felice, che ha già dato i suoi frutti lo scorso anno e che si è ripetuta anche in questo avvio di campionato, dove ha saltato soltanto gli ultimi 3’ più recupero della partita inaugurale di Parma. È il terzo per minutaggio, dietro Adopo e Caprile (gli unici sempre in campo), ma diventa il primo assieme a Winks (582’) contando anche la Coppa Italia.

Tra gli esperti

Quando Obert è arrivato a Cagliari era l’estate 2021. Aveva già avuto un’esperienza in Italia, nelle giovanili della Sampdoria, dopo aver lasciato la Slovacchia a 16 anni per inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista. In blucerchiato non è riuscito a debuttare in prima squadra, in Sardegna all’inizio va in Primavera ma il 24 ottobre 2021 fa l’esordio con i grandi, in casa della Fiorentina.

Cinque anni dopo, Obert è un assoluto veterano. Tanto da essere anche un esempio per i nuovi e i tanti giovanissimi del gruppo. Dopo le numerose partenze di quest’estate, solo Alessandro Deiola ha una militanza superiore con il Cagliari rispetto allo slovacco. E le sue 130 presenze in rossoblù lo mettono al secondo posto della rosa, anche qui lo supera solo il capitano che ne ha collezionate 228. Dietro il vuoto: il terzo, Adopo, è a 86.

Nazionale

Obert tornerà a Cagliari solo a pochi giorni dalla supersfida con la Juve dell’11 ottobre. È convocato dal nuovo ct della Slovacchia Vladimír Weiss per la Nations League: sabato con la Moldavia, martedì sempre in casa contro il Kazakistan, venerdì 2 sul campo delle Isole Faer Oer e martedì 6 in Moldavia (tutte alle 20.45).

In nazionale, Obert ha 21 presenze ed è stato titolare in tutte le ultime 8 partite: un segnale di come la sua ascesa con il Cagliari non sia passata inosservata anche in patria.

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