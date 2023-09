Obert è di nuovo in rampa di lancio 

Parzialmente in gruppo. Tappa importante nel recupero definitivo per Petagna che ieri ha svolto buona parte dell’allenamento con i compagni e spera a questo punto di farcela per la gara di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, la sua ex squadra, la prima con la quale ha giocato in Serie A a soli 21 anni. Fondamentale sarà a questo punto la seduta di questa mattina. Anche se il tecnico Ranieri scioglierà le riserve solo domani, prima della partenza, dopo essersi confrontato con lo staff medico, oltre che con il diretto interessato.

Verso Bergamo

Continuano a svolgere un lavoro personalizzato, invece, Desogus, Pereiro e Capradossi per i quali i tempi di recupero sono decisamente più lunghi. Domenica a Bergamo non ci sarà nemmeno Wieteska, squalificato per un turno dal Giudice sportivo dopo il doppio “giallo” rimediato contro l’Udinese. È pronto a sostituirlo Obert al quale il polacco aveva “soffiato” il posto appena arrivato, nella gara con il Bologna. Rispetto all’undici anti-Udinese, potrebbe cambiare qualcosa anche a centrocampo dove Nandez, stavolta, dovrebbe partire dal primo minuto.

