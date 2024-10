Obert, chi lo toglie più ora 

Il duello con Conceiçao è stato probabilmente il più entusiasmante domenica scorsa allo Stadium. Adam Obert partiva con l’handicap visto lo spessore e lo stato di forma del talento portoghese, ma lo ha affrontato con una lucidità pazzesca. Senza mai perdere la posizione, il ritmo e la fiducia in se stesso. Gestendo con autorevolezza persino gli errori, fisiologici in una partita così intensa e contro un avversario dall’alto coefficiente qualitativo che non gli ha dato nemmeno il tempo di respirare. Alla fine l’ha spuntata lui, togliendo spazi e certezze al gioiellino della Juventus (protagonista quattro giorni prima in Champions League a Lipsia) e spingendolo addirittura alla simulazione che gli è costata il “rosso” a un minuto dal novantesimo e la prossima partita con la Lazio. Mentre il difensore slovacco per un palo, centrato in pieno recupero, non ha regalato al Cagliari la vittoria.

La svolta

Titolare a sorpresa a Parma, confermato a Torino. Promosso a pieni voti entrambe le volte e chiave di volta della nuova difesa, schierata a quattro e con un terzino sinistro atipico, Obert appunto, che conosce molto bene i tempi e movimenti difensivi, spinge con impeto e naturalezza e gioca il pallone come un trequartista. Sembravano essersi perse le sue tracce sino a quando il presidente Giulini lo ha nominato (quasi per caso, o forse no) nel corso della conferenza stampa post Cagliari-Empoli definendolo (più o meno espressamente) un’alternativa di lusso a Luperto. Quattro giorni dopo era in campo in Coppa Italia contro la Cremonese, ma in un’altra veste, più largo a sinistra, e da allora non è più uscito. Diventando uno degli artefici della rinascita rossoblù al fianco dello stesso difensore pugliese.

L’arte della pazienza

Punto fermo della nazionale slovacca di Calzona, indietro, invece, nelle gerarchie difensive di Nicola sin dal ritiro pre-campionato. Non ne ha fatto mai un dramma, Obert, e ha scelto comunque di restare (e giocarsi le proprie chance) nonostante qualche richiesta interessante, non solo in Italia. L’arte della pazienza, del resto ha compiuto 22 anni solo un mese e mezzo fa, anche se sembra un rossoblù di vecchia data gravitando nella prima squadra dai tempi di Mazzarri. E ora che ha avuto l’opportunità per mettersi in mostra contribuendo alla conquista di due risultati importanti, difficilmente l’allenatore ne farà più a meno.

Avanti il prossimo

Tra due domeniche alla Domus prossimo test, contro il Torino. Intanto, Obert prova a prendersi la scena anche in Nazionale nel doppio impegno di Nations League con Svezia (stasera) e l’Azerbaigian (lunedì). Già martedì pomeriggio, dunque, sarà a disposizione di Nicola e del suo staff per preparare la sfida ai granata che può segnare una svolta nel campionato del Cagliari. Il suo inserimento ha indubbiamente alzato il livello qualitativo della retroguardia, oltre a dare equilibrio nel passaggio tra una fase e l’altra. Con Conceiçao la rivincita è fissata in Coppa Italia, il 17 dicembre, sempre allo Stadium. Già conta i giorni, il difensore rossoblù. Avanti il prossimo, intanto.

