Obert apre i rientri, attesa per Mina 

Il Cagliari riaccoglie Adam Obert. Il difensore è il primo dei nazionali rientrati alla base dopo gli impegni durante la sosta: si è allenato in gruppo ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini, dopo le due vittorie con la Slovacchia nelle prime partite di qualificazione ai Mondiali. Per Fabio Pisacane (che a inizio settimana ha svolto le prove finali del corso Uefa Pro, con gli ex rossoblù Agostini, Padoin e Rossettini e attende a giorni l'ufficialità) iniziano i rientri in vista di Cagliari-Parma, che si concluderanno venerdì con Yerry Mina.

Al lavoro

Oggi allenamento mattutino. Ieri è rimasto a parte Gabriele Zappa: riposo precauzionale per una contusione alla coscia sinistra, dovrà essere rivalutato in vista del match di sabato. Hanno proseguito il loro lavoro personalizzato il portiere Boris Radunović e il capitano Leonardo Pavoletti, i due infortunati, mentre il resto della squadra ha svolto esercizi sulla forza in palestra seguiti in campo da lavori tattici e conclusioni a rete.

L'incontro

Stasera, alle 18, Sebastiano Esposito e Gabriele Zappa incontreranno i tifosi nel primo nuovo appuntamento col "Meet & Greet", allo store ufficiale in piazza L'Unione Sarda, per autografi e foto.