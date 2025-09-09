VaiOnline
Dal campo.
10 settembre 2025 alle 00:21

Obert apre i rientri, attesa per Mina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari riaccoglie Adam Obert. Il difensore è il primo dei nazionali rientrati alla base dopo gli impegni durante la sosta: si è allenato in gruppo ieri mattina al Crai Sport Center di Assemini, dopo le due vittorie con la Slovacchia nelle prime partite di qualificazione ai Mondiali. Per Fabio Pisacane (che a inizio settimana ha svolto le prove finali del corso Uefa Pro, con gli ex rossoblù Agostini, Padoin e Rossettini e attende a giorni l'ufficialità) iniziano i rientri in vista di Cagliari-Parma, che si concluderanno venerdì con Yerry Mina.

Al lavoro

Oggi allenamento mattutino. Ieri è rimasto a parte Gabriele Zappa: riposo precauzionale per una contusione alla coscia sinistra, dovrà essere rivalutato in vista del match di sabato. Hanno proseguito il loro lavoro personalizzato il portiere Boris Radunović e il capitano Leonardo Pavoletti, i due infortunati, mentre il resto della squadra ha svolto esercizi sulla forza in palestra seguiti in campo da lavori tattici e conclusioni a rete.

L'incontro

Stasera, alle 18, Sebastiano Esposito e Gabriele Zappa incontreranno i tifosi nel primo nuovo appuntamento col "Meet & Greet", allo store ufficiale in piazza L'Unione Sarda, per autografi e foto.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 