Obert ancora out, recupero difficile 

Non solo Makombou, anche Lapadula si è aggregato al gruppo ieri mattina ad Asseminello e prenota un posto in panchina per la sfida con il Torino. Continua a svolgere un lavoro personalizzato, invece, Obert, così come il capitano Pavoletti e Jankto. Le possibilità che il difensore slovacco venga convocato per il match di domenica (fischio d’inizio alle 18) sono ridotte al lumicino.

Il punto

Può sorridere a metà, Nicola, che rischia a questo punto di dover rinunciare a uno dei protagonisti della svolta. Obert ha lasciato in anticipo il ritiro della Slovacchia per un fastidio agli adduttori della coscia destra, e dopo cinque giorni non è riuscito ancora a smaltirlo. Hanno svolto l’intero allenamento con tutti compagni, invece, sia Makoumbou (rientrato l’allarme al ginocchio) che Lapadula (indisponibile dalla gara di Coppa Italia con la Cremonese).

I nazionali

Ieri, intanto, sono rientrati anche gli ultimi rossoblù impegnati con le varie nazionali. Luvumbo, Mina, Marin e Prati sono attesi oggi al “Crai Sport Center” per una seduta defaticante. Appuntamento mattutino, idem domani per l’allenamento di rifinitura.

