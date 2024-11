Obbligati a passare nell’incrocio a raso 

Le demolizione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna sulla Statale 131, avvenuta poco più di un mese fa nell’ambito dei lavori di ammodernamento della superstrada, ha cancellato lo svincolo in ingresso e uscita verso i due paesi. Per chi dalla direttrice nord deve immettersi a Nuraminis è diventato obbligatorio l’incrocio a raso di Nuraminis nord. Il risultato, per le centinaia di automobilisti provenienti da nord che devono svoltare per Nuraminis o, più all’interno, verso Samatzai , Pimentel , Guasila e altri centri della Trexenta, la manovra si conferma pericolosissima.

Roulette russa

«Una follia», dice senza mezzi termini Giuseppe Cabua, imprenditore edile, che per fare ritorno a Samatzai, dove risiede, dagli spostamenti legati alla sua attività professionale utilizza giornalmente il famigerato incrocio a raso, in leggera curva, teatro di numerosissimi e gravi incidenti, posto al chilometro 28 della Carlo Felice: «Ogni volta è una roulette russa. Da quando è stato abbattuto il cavalcavia ed è chiuso lo svincolo per Nuraminis si sono venute a creare difficoltà per tutte le attività economiche che ruotano tra Samatzai, Pimentel e Guasila. In entrata e uscita dalla Provinciale 33, come capita a noi giornalmente per raggiungere i cantieri che abbiamo a Serrenti e Sanluri ogni qualvolta dobbiamo rientrare a casa, a Samatzai, e passare da quello svincolo a raso».

Il segno della croce

Tanti automobilisti utilizzano quello svincolo ormai obbligato e tristemente noto per la sua pericolosità. Marina Salis, residenza a Serrenti e lavoro a Samatzai, ci passa ogni mattina: «Quando arrivo a destinazione mi faccio il segno della croce per avere scampato il pericolo». L’abbattimento del ponte sulla 131 per Nuraminis e Serramanna, era scattato il 18 ottobre scorso: «È propedeutico ai lavori di ricostruzione del cavalcavia e al completamento dei lavori di ammodernamento. La riapertura dello svincolo “Nuraminis-Serramanna” è prevista in concomitanza con la conclusione dei lavori, ipotizzabile entro il primo semestre del 2025”, scriveva Anas in una nota. Col viadotto, crollato sotto i colpi delle ruspe dell’impresa Aleandri, esecutrice dei lavori sulla 131 per contro dell’Anas, era venuto giù anche lo svincolo, in entrata e uscita, per Nuraminis, Serramanna. Da allora i disagi per gli automobilisti si sono moltiplicati. Ancora Giuseppe Cabua: «Con la pioggia o l’oscurità i pericoli aumentano. Quando sei fermo all’incrocio i tir arrivano da dietro, mentre dal lato opposto di marcia le auto in fase di sorpasso ti sfiorano pericolosamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA