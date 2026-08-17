«Obbligati a chiudere il parco di via Thiesi» 

La situazione della chiusura dei parchi, in particolare quella di via Thiesi, divide l’opinione pubblica a Quartucciu. Se infatti i proprietari dei cani vorrebbero la chiusura posticipata per poter passeggiare con i propri animali nelle ore più fresche, dall’altra parte i residenti chiedevano misure immediate contro il vandalismo e i festini notturni diventati sempre più frequenti. Un problema che lascia comunque scontenta almeno una delle parti in causa. Sul problema, il sindaco Pietro Pisu riconosce le difficoltà di chi frequenta l’area ma difende, e spiega, la scelta dell’amministrazione comunale.

I blitz dei vandali

«Comprendo perfettamente la frustrazione dei proprietari di cani, specialmente in riferimento all’area di via Thiesi», spiega il primo cittadino. «Nel periodo estivo, le alte temperature rendono quasi impossibile portare i propri animali a sgambare durante le ore diurne. La necessità di sfruttare le ore serali e notturne è reale e legittima, e una chiusura anticipata viene inevitabilmente percepita come un forte disagio». A Quartucciu sono cinque le aree cani presenti nei parchi cittadini. La chiusura alle 20 di via Thiesi, spazio protetto da recinzione e cancello, era arrivata dopo gli episodi di vandalismo e i ritrovi notturni registrati nei primi mesi dell’anno, quando il parco veniva utilizzato per festini notturni con bottiglie e cartoni abbandonati ovunque.

Le piante danneggiate

La decisione, tuttavia, era arrivata in seguito ai danni agli alberi, in particolare uno completamente scorticato, e agli arredi. I residenti avevano così incontrato sindaco e vicesindaca chiedendo interventi per fermare una situazione diventata difficile da sostenere. Pisu chiarisce però che la riduzione degli orari, «non è un atto punitivo verso chi vive il parco in modo civile, ma una misura di prevenzione necessaria. Le ore notturne sono quelle in cui le aree verdi risultano maggiormente esposte a danneggiamenti di panchine, recinzioni, cestini e giochi».

Mancano le risorse

Il nodo resta quello delle risorse. «Abbiamo creato aree cani diffuse in tutta la città. L’amministrazione però non dispone delle risorse finanziarie e di personale per presidiare fisicamente i parchi. Non è possibile garantire una guardia fissa o notturna, né pattugliamenti continui della polizia locale in ogni area verde, e nemmeno i ripristini dei danni provocati dai vandali finiscono per pesare sulle casse comunali». La chiusura serale di via Thiesi è dunque, «un compromesso amaro: da una parte la volontà di lasciare gli spazi aperti il più a lungo possibile, dall’altra il dovere di tutelare il patrimonio pubblico in assenza di un controllo diretto».

Uno sguardo al futuro

«Un parco frequentato da proprietari di cani, famiglie e bambini è un parco intrinsecamente più sicuro. La soluzione a lungo termine non risiede in chiusure più severe ma in un patto di collaborazione. Più la comunità fa sentire la propria presenza e il proprio senso civico, meno spazio d’azione avranno i vandali», conclude il sindaco.



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