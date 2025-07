La storia degli Usa tutta da ridere: Barack Obama (nella foto) e Larry David la racconteranno in sei puntate di sketch comici per Hbo.

Lo ha reso noto la rete Usa annunciando che il 44/o presidente degli Stati Uniti e il comico di Curb Your Enthusiasm hanno accettato di collaborare a una nuova serie destinata ad andare in onda nel 2026, in occasione del 250/o anniversario della indipendenza americana.