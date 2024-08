Oasis in tour, impossibile acquistare un biglietto 

È delirio per l'acquisto dei biglietti per i concerti degli Oasis, polverizzati in poche ore, dopo l'annuncio della reunion dei fratelli Gallagher, a 15 anni dalla rottura. Piattaforme in tilt, interminabili code virtuali senza riuscire a finalizzare l'acquisto dall'apertura delle vendite ieri, 31 agosto, in Italia dalle 10 del mattino, su Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie.

Il caos domina nella corsa ad accaparrarsi una data dei concerti che saranno a luglio e agosto 2025 in Irlanda e in Inghilterra. Il costo varia tra le 70 e le 500 sterline (80-600 euro) da quanto emerge sui media del Regno Unito. Vista da subito la richiesta senza precedenti di biglietti, i fratelli Gallagher hanno annunciato, prima dell'apertura delle vendite, 3 nuove date britanniche che si aggiungeranno alle 14 dell'Oasis Live ‘25 ma pare non sia bastato. Ore di attesa, operazioni non andate a buon fine o sospese: la delusione e la rabbia dei fan, che hanno fatto in questi giorni il conto alla rovescia per il via alla vendita dei biglietti, dilaga sui social, insieme a consigli e suggerimenti sulle operazioni da fare.

D’altronde, si tratta di una grande operazione commerciale: per il professor Jonathan Shalit, esperto dell'industria musicale, si può stimare un incasso complessivo della reunion fra biglietti, sponsor, merchandising e diritti tv, in circa 400 milioni di sterline. A ciascun fratello potrebbe fruttare qualcosa come 50 milioni di pound.

RIPRODUZIONE RISERVATA