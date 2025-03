Oasi felina, dove sono i fondi? 

Un luogo per ospitare gatti abbandonati, malati o che vivono in condizioni di rischio per la loro incolumità. Una vera e propria “oasi felina”. Era stato definito così, il progetto nato nel 2023 per dare una casa, cure e assistenza ai randagi di Monserrato. Un’iniziativa che dovrebbe vedere la collaborazione tra Comune, associazioni animaliste ed enti veterinari per garantire il benessere dei mici a 360 gradi. Per la sua realizzazione è arrivato un finanziamento di 100mila euro dalla Regione, ed è già stata definita anche l’area che dovrebbe ospitare la struttura, in via Caracalla.

Il progetto al palo

Ma sulla proposta da circa un anno è calato il silenzio, ed è per questo che Anna Rita Salaris, presidente della sezione cagliaritana della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (Leidaa), ha deciso di effettuare una richiesta di accesso agli atti e comprendere il motivo dei ritardi. «Già dalla fine del 2023 se ne parlava come se fosse tutto fatto, siamo nel 2025 e ancora non si è visto nulla», spiega. «Intanto il randagismo felino a Monserrato è in costante aumento, urge una struttura che possa ricevere quei gatti che non possono più tornare in strada». I problemi sono diversi. «Ci sono troppi esemplari abbandonati, feriti, investiti, ammalati, che hanno bisogno di essere curati», continua Salaris, intenzionata a sensibilizzare sulle difficoltà con cui ogni giorno si confrontano le volontarie e i volontari che si occupano delle colonie feline (dieci quelle ufficiali, di fatto molte di più) presenti in città.

«Svolgono un lavoro enorme, ma purtroppo non ce la fanno più. Ogni giorno cercano aiuto per le sterilizzazioni, le cure e gli stalli». Per il momento, tutte queste spese sono a loro carico, e spesso non si tratta di pochi spicci. «È necessario che il Comune vada loro incontro e che porti avanti il progetto per cui sono stati già ottenuti dei fondi, i volontari hanno riposto forti speranze in questa struttura».

L’amministrazione

Dal Comune arrivano comunque rassicurazioni: le risorse ricevute sono regolarmente inserite a bilancio tra i finanziamenti ottenuti dalla Regione e l’oasi felina resta nei piani dell’amministrazione. Al momento, precisano, gli uffici stanno mandando avanti l’iter. Una volta presentato il progetto definitivo si potrà procedere con i successivi step e dare attuazione all’idea. Ma fino a quel momento, i volontari sperano di ricevere una mano d’aiuto.

