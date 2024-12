Oasi educative fra sport e giochi 

Edu Sard, un’oasi di opportunità per i bambini del territorio. Il progetto porta la firma dell’Officina creativa Janas 5 che, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e alla collaborazione con gli istituti comprensivi di Lanusei e Ilbono e le rispettive amministrazioni «mira a contrastare la dispersione scolastica e a sostenere lo sviluppo armonioso dei minori delle scuole elementari e medie - spiega la presidente dell’associazione, Gabriella Murino - Inoltre abbiamo l’obiettivo di offrire un pacchetto educativo, sportivo, ricreativo alla portata di tutti non in contrasto con le attività sul territorio. È un progetto inclusivo e stimolante per la crescita personale e culturale degli studenti». Due gli istituti comprensivi coinvolti e i bambini di sei paesi ma è aperto a tutto il territorio. Tre oasi educative (creative, ricreative e sportive) strutturate con laboratori artistici e didattici come il coding o gli scacchi, la calligrafia creativa o la costruzione di aquiloni, il laboratorio di clowneria e magia. I bambini potranno imparare a giocare a baseball, cimentarsi in diversi sport e tornei o giocare liberamente. Il progetto completamente gratuito prenderà il via a gennaio, ogni mercoledì e venerdì, fino a maggio, ma le iscrizioni sono già partite (è possibile farlo tramite il sito internet sulle avventure dopo scuola).

Per l’assessora ai Servizi sociali di Lanusei Sandra Aresu «è un servizio importante che va incontro alle esigenze delle famiglie. Un’opportunità per i bambini che possono trascorrere tempo di qualità, tutti insieme in un ambiente inclusivo». Una delle oasi è già stata attivata, il sabato mattina e durante le vacanze scolastiche nei locali dell’oratorio salesiano.

