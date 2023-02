«O il Superbonus o la Finanziaria» 

A nessuno conviene uno scontro come sulle accise. «Vogliamo spingere - ha chiarito Meloni - le banche e tutti gli attori che possiamo coinvolgere ad assorbire i crediti incagliati, che nessuno vuole prendere. E abbiamo definito meglio la responsabilità di chi deve prendere quel credito». Negli incontri con l'Associazione delle banche, Cdp, Sace e le varie categorie del mondo dell'edilizia saranno probabilmente messe sul tavolo due strade, la cartolarizzazione o le compensazioni tramite i modelli F24 presentati in banca.

I cambiamenti sono «indispensabili», in Forza Italia lo dicono chiaro e tondo: gli azzurri hanno anche chiesto l'apertura di un tavolo di maggioranza prima che il decreto legge, varato all'unanimità giovedì dal Consiglio dei ministri, inizi l'iter di esame parlamentare in commissione alla Camera. L'ipotesi, è il ragionamento che si fa in FdI, sarà approfondita dopo il confronto in programma oggi a Palazzo Chigi fra il Governo e le parti interessate.

ROMA. «Se lasciassimo il superbonus così com'è, non avremmo i soldi per fare la Finanziaria». Giorgia Meloni riemerge dall’influenza e usa la sua rubrica social “Gli appunti di Giorgia” per difendere l'intervento del Governo sui bonus, che «sono costati a ogni singolo italiano circa 2mila euro, anche a un neonato o a chi una casa non ce l'ha».

La decisione ha mandato in subbuglio il mondo dell'edilizia e creato fibrillazioni nel centrodestra, per ora contenute dall'intervento di Silvio Berlusconi, che ha definito «giustificato e forse inevitabile il percorso del Governo per evitare danni al bilancio dello Stato, che rischia addirittura il default». Pur aggiungendo che «il Parlamento discuterà il decreto, e, ove lo ritenesse opportuno, potrà fare modifiche».

Possibili correzioni

A nessuno conviene uno scontro come sulle accise. «Vogliamo spingere - ha chiarito Meloni - le banche e tutti gli attori che possiamo coinvolgere ad assorbire i crediti incagliati, che nessuno vuole prendere. E abbiamo definito meglio la responsabilità di chi deve prendere quel credito». Negli incontri con l'Associazione delle banche, Cdp, Sace e le varie categorie del mondo dell'edilizia saranno probabilmente messe sul tavolo due strade, la cartolarizzazione o le compensazioni tramite i modelli F24 presentati in banca.

Il post-elezioni

Con alle spalle lo sfondo domestico di un salotto, dopo aver annullato per la febbre tutti gli impegni settimanali, Meloni intanto ha riaperto il quaderno degli appunti partendo dal successo alle Regionali in Lazio e Lombardia. «Un segnale sul consenso per il lavoro del Governo», ha sottolineato. Quanto alla stretta sulla cessione dei crediti edilizi, era necessaria «per sanare una situazione fuori controllo» e non certo per danneggiare imprese e cittadini. Perché il sistema era "scritto male", concetto su cui insisteva anche Mario Draghi.

