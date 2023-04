Nuvole e maestrale a Sant’Efisio 

A modificare l'assetto climatico già dalle prossime ore potrebbe essere l'onda lunga, o meglio l’effetto contraccolpo, legato alla recente risalita sul Mediterraneo dell'anticiclone subtropicale africano. «A farne le spese, con temperature massime ben oltre la primavera, è stata la Spagna meridionale», prosegue il meteorologo, «Basti pensare che a Cordoba si sono raggiunti i 39 gradi centigradi, nonostante siamo ancora a fine aprile. Ora i modelli matematici fanno emergere il primo dato significativo, con un flusso perturbato di origine atlantica sul Golfo di Lione. Una situazione che crea un corridoio ideale per piazzare, sulla verticale sarda, una goccia fredda che tende a ruotare successivamente sul resto dello stivale. Questo provocherà una fenomenologia localmente forte per i primi di maggio». Gli esperti si esprimono con un linguaggio tecnico, ma la traduzione è semplice: dopo il caldo dei giorni scorsi, sopra la Sardegna passerà un corridoio d'aria fredda che rischia di portare con sé un’ondata di tempo incerto.

Il calo delle temperature previste per i prossimi giorni non permette agli esperti di ipotizzare, per lunedì, la classica giornata primaverile che migliaia di fedeli e turisti si aspettano per poter partecipare, senza intoppi, alla 367ª Sagra dedicata al martire cristiano più amato in Sardegna. Tutti ci sperano, ma manca la certezza. «Piogge deboli e intermittenti non si escludono per il primo maggio, in particolare sul settore centro nord e orientale dell'Isola», spiega Alessandro Gallo, già meteorologo dell'Aeronautica Militare e ora esperto di Meteo Network Sardegna. «Sul Campidano di Cagliari – aggiunge – il contesto sarà nuvoloso, ma con scarsa probabilità di fenomeni durante la sfilata di Sant'Efisio, se non dalla tarda serata e nelle prime ore della notte tra l’1 e il 2 maggio».

Temperature in picchiata e clima incerto in buona parte della Sardegna, ma la mattina del primo maggio – almeno su Cagliari, dove è in programma la processione di Sant'Efisio – il tempo dovrebbe reggere. Non vengono escluse precipitazioni, invece, nel corso della sera e di notte nelle zone attraversate dal pellegrinaggio del Santo verso la chiesetta di Nora.

Il cielo nuvoloso

L'anticiclone

La festa nell'Isola

«Sulla nostra Isola», annuncia Alessandro Gallo, «la copertura nuvolosa si presenterà estesa con probabili piogge a carattere debole intermittente già dalle prossime ore». Domani, dunque, qualche nuvola carica d'acqua potrebbe coprire il cielo della Sardegna. «Saranno piogge deboli e intermittenti», prosegue, «che il primo maggio, in particolare, potrebbero concentrarsi sul Centro-Nord e nella fascia orientale della regione. Andrà meglio nel Campidano di Cagliari, dove il contesto resterà comunque nuvoloso». Le probabilità che piova proprio durante le celebrazioni di Sant'Efisio restano remote (anche se non viene escluso il rischio, vista la nuvolosità), mentre nelle ore serali di lunedì e poi nel corso della notte è probabile che qualche precipitazione cada anche sul Cagliaritano.

Temperatura a picco

Sempre lunedì è previsto anche l'ingresso del Maestrale, con un'intensità moderata nel corso del primo pomeriggio. «Le temperature faranno registrare il primo vero shock termico su tutta la Sardegna», conclude l'esperto, «con valori che nel giro di 48 ore oscilleranno tra una media di 26/30 gradi centigradi, ma con punte di 32/34 gradi nel Sud dell'Isola, sino a scendere ad una media regionale di 18/21 gradi, tamponata da valori attorno ai 22/24 gradi sul Cagliaritano». Oggi e domani, complice il clima ancora quasi estivo, non è escluso che in tanti affollino le zone costiere, come avvenuto il 25 aprile con la spiaggia del Poetto presa d'assalto. Ma dalla massima odierna di 34 gradi (tra le temperature più alte d'Italia), si precipiterà ai circa 22 gradi di lunedì. Meno 10 gradi in due giorni.

