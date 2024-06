Nuvole di sabbia sull’Isola, Minosse porta il grande caldo 

Auto sporca di fango? Meglio rinviare il lavaggio di almeno una settimana: perché ne pioverà altro, portato dal vento da sud specializzato nell’export di sabbia del Sahara. E poi perché farà caldo: quello afoso, che dà la percezione di una temperatura più alta rispetto a quella già rovente registrata dai termometri. I meteorologi parlano di 40 gradi («anche oltre, in zone circoscritte della Sardegna», assicura il meteorologo cagliaritano, ex Aeronautica militare e ora di Meteonetwork, Alessandro Gallo) e aggiungono che ci sono le premesse per un’estate torrida. Anche se, sul punto, le certezze mancano: è più una probabilità. Per ora, a prenderci a ceffoni sarà l’anticiclone Minosse da domani, dopo l’assaggio di ieri.

Meteoro logi in coro

Intanto, su tutti i bollettini meteo nazionali si annunciano da domani 38 gradi in Sardegna e Sicilia, con punte di 41 locali a Perfugas e a Mara nel Sassarese, e di 40 nel Lazio e in Umbria, Marche e Toscana, oltre che a Foggia, Matera e Potenza (malgrado l’altitudine di ottocento metri). iLMeteo.it azzarda 42-43 gradi sulle isole maggiori e Gallo non si sorprende: «Il quadro li giustificherebbe». Staremo a vedere, tenendo però presente che i meteorologi a livello nazionale “ci mettono la faccia” tranquillamente. Volendo isolarsi nel campo delle certezze della vigilia, in questa settimana il nostro compito principale sarà in ogni caso sopravvivere all’afa. E non sarà proprio un gioco da ragazzi.

Le previsioni

A spiegarci che cosa vien fuori dalle carte sinottiche è dunque il cagliaritano Gallo: «Tutto parte da un minimo di pressione sulla verticale della Gran Bretagna», spiega, «che tende ad allungarsi sulle coste spagnole isolando un’area fredda, che in meteorologia chiamiamo goccia, sul Portogallo». Da qui in poi, s’inizia con gli “spintoni”: «Proprio quell’area più fresca fa leva su quella calda e umida africana, cioè sull’anticiclone, spingendolo verso nord, cioè sulla nostra penisola». A quel punto, se ci fosse una polizia del caldo, ci intimerebbe di rimanere immobili: «Siete circondati». Il meteorologo Gallo sorride: «In effetti è così: la rimonta dell’anticiclone africano si troverà chiusa a ovest dal minimo di pressione di cui abbiamo parlato, e chiusa anche a est da un secondo minimo che si trova tra Grecia e Turchia. Così da noi avremo un Omega, cioè una zona stabile di alta pressione affiancata da due depressioni». Tutto questo, ogni volta che accade, fa sudare un sacco.

Giorno per giorno

E allora, ecco il riassunto delle puntate future di questa settimana, a cominciare da oggi: «Nuvolosità simile a quella di ieri», comincia a elencare Alessandro Gallo, «ma con ampie schiarite che martedì ci porteranno un cielo terso, con 37/39 gradi nell’Isola ma con la possibilità di superare i 40 nel Sulcis e nel Campidano di Oristano, con minime tra i 23 e 25». Torna la nuvolosità mercoledì: «Il transito di ampie velature e nubi stratificate non fa escludere deboli precipitazioni con terriccio del Sahara, ma localmente sui rilievi centrali e sul nord-ovest della Sardegna sono possibili temporali o rovesci in tarda nottata». Tutto questo fino a venerdì, quando uno spiraglio per un cambiamento c’è «per il possibile ingresso di una perturbazione di origine atlantica, con venti da maestrale e temperature minime e massime in diminuzione per lunedì 24». Se le previsioni saranno rispettate, del maestrale chiederemo la beatificazione.

