Nutrizione, l’importanza dei batteri 

L’universo nascosto di cento trilioni di batteri che abitano il nostro intestino può influenzare il nostro metabolismo. In che modo? Più diversi tipi di batteri si hanno più si ha un metabolismo ottimale. Il microbiota intestinale è, infatti, bussola strategica del benessere umano: se questo è scompensato può dare vita a diversi tipi di malattie come obesità, diabete di tipo 2 e malattie, ma anche patologie neurologiche e psichiche.

Ed è proprio il legame tra il microbiota e l’alimentazione al centro delle ricerche condotte da Sebastiano Banni, specialista dell’Università di Cagliari, e da Patrice Cani, originario di San Giovanni Suergiu, docente belga e indiscussa autorità mondiale della Fisiologia della nutrizione.

«Abbiamo visto che i batteri producono delle molecole biologicamente attive che vanno a influenzare direttamente il nostro organismo», afferma Banni, mostrando le varie fasi della ricerca sperimentale delle molecole bioattive nei laboratori di Nutrizione sperimentale della Cittadella universitaria di Monserrato. «Non solo obesità e diabete di tipo due. Ultimamente stiamo scoprendo che questi metaboliti possono influenzare malattie neurodegenerative e psichiatriche. Abbiamo per esempio visto che il Parkinson ormai si definisce quasi come una patologia del sistema gastrointestinale e ciò significa che il microbiota può influenzare anche questo tipo di patologia. Ma anche le malattie neuropsichiatriche come i disturbi del comportamento alimentare».

Ancora i dati non sono ben chiari, ma la ricerca pare si stia sviluppando proprio in questo senso e bersaglio della ricerca italo-belga sono proprio le malattie metaboliche. Qui, infatti entrano in gioco gli studi di Cani, che si concentrano principalmente sulle interazioni tra il microbiota intestinale e l’ospite, esplorando come la nostra alimentazione possa trasformare questo delicato equilibrio e la biodiversità batterica e incidere profondamente sulla salute metabolica.

«Noi abbiamo la capacità di modulare la composizione del microbiota», spiega il Visiting scientist, ordinario alla Cattolica di Lovanio, «una parte del cibo che arriva nel nostro intestino non abbiamo la possibilità di digerirla. Dunque quando uno non mangia frutta o verdura, o altre cose che sono buone per la salute abbiamo un cambiamento dei batteri nell’intestino e siamo più esposti. Ognuno di noi ha la possibilità di cambiare la composizione microbiota dell’intestino in base agli alimenti che sceglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA