Nutrizione artificiale, disagi e proteste dei pazienti 

Parte dalla Marmilla l’appello per eliminare i continui disagi che vivono i pazienti sardi costretti alla nutrizione artificiale. A lanciarlo è Simona Tuveri, di Ales, referente regionale per l'Associazione nazionale dei nutriti artificialmente. La richiesta è quella di poter contare oltre al centro di nutrizione clinica di Sassari, su un polo assistenziale di nutrizione clinica in provincia di Oristano e negli altri territori. «La nostra battaglia – evidenzia Curreli – è quella di abbattere questo muro che ci separa da altre regioni. Non è possibile che a oggi, non esista ancora un registro dei pazienti nutriti artificialmente e soprattutto non è accettabile che ci siano ancora pazienti che a domicilio devono fare uso di alimenti frullati, quando abbiamo una carta dei diritti con delle linee guida ben precise».

Ilario Carta, l’unico medico sardo di nutrizione artificiale accreditato, racconta di numeri importanti anche, purtroppo, non precisi. «Questo perché – evidenzia – sono censiti i pazienti inseriti nell’assistenza domiciliare integrata. In Sardegna nel 2017 erano circa 1500, mentre nel 2023 la stima è di circa 1 paziente su 900 abitanti. È importante sottolineare – aggiunge – come la valutazione numerica è però fatta sui pazienti che ricevono gli alimenti a fini medici speciali, la nutrizione enterale e la parenterale, mentre sono esclusi i pazienti che vengono alimentati con cibi domiciliari frullati. Quindi il numero è sottostimato». La referente regionale dell’associazione parla della recente tavola rotonda tenutasi a a Sassari, in cui si è discusso della situazione della Sardegna. «Un potenziale frenato però dalla burocrazia. – afferma Tuveri – considerato che l’Isola rappresenta una realtà privilegiata nel panorama nazionale con un numero dimedici specialisti in nutrizione clinica, sufficiente a coprire almeno un professionista per provincia. Questa eccellenza è frenata dal blocco delle assunzioni che impedisce la stabilizzazione dei professionisti e limita l'accesso ai servizi per i pazienti. E dall’assenza di una legislazione o di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale». Alessandra Rivela, direttrice dell’associazione ribadisce l’urgenza di intervenire. «Non possiamo permettere che siano costretti al turismo sanitario – sostiene – cercando supporto in altre regioni».

