Nuseirat, strage nella scuola: 40 morti 

Tel Aviv. In un raid israeliano su una scuola dell’Unrwa nel campo profughi di Nuseirat, Hamas ha denunciato la morte di almeno 40 palestinesi sfollati, tra cui 14 bambini e 9 donne. Nell’attacco - avvenuto la notte scorsa nel centro della Striscia - i feriti sarebbero 74, tra cui 23 bambini e 18 donne. L’esercito israeliano ha ribattuto alla ricostruzione di Hamas spiegando che nella scuola dell’Unrwa «c’erano 20-30 terroristi» che usavano il posto per condurre attacchi contro i soldati. Tuttavia, secondo fonti islamiche, nel campo di Nuseirat avevano trovato rifugio «più di 500 palestinesi». Ismail Al-Thawabta, direttore dell’ufficio stampa di Hamas, secondo la Bbc, ha accusato l’Idf di aver compiuto «un massacro orribile». Poi ha respinto le affermazioni di Israele secondo cui nella scuola ci fosse un posto di comando della fazione islamica.

Il raid

Ad essere colpite sono state le stanze della scuola dove erano «state rilevate attività terroristiche». Per l’Idf è «il quinto caso in un mese» in cui Hamas ha usato edifici dell’Unrwa. Il capo dell’Unrwa Philippe Lazzarini ha parlato di «un altro giorno orribile a Gaza» e ha sostenuto che la scuola, trasformata in rifugio, «è stata colpita senza preavviso». «Almeno 35 persone sono state uccise e molte altre ferite. La scuola ospitava 6.000 sfollati quando è stata colpita. Le affermazioni secondo cui gruppi armati potrebbero essere stati all’interno del rifugio sono scioccanti. Non siamo tuttavia in grado di verificare queste affermazioni».

La proposta

L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha sottolineato che, a fronte «della terribile notizia» da Gaza, serve «un’indagine indipendente in linea con l’ultima decisione della Corte di giustizia internazionale». Poi ha ribadito l'urgenza di «un cessate il fuoco duraturo» e che le parti devono «accettare subito il piano del presidente Biden». Ed è proprio su questa road map del Capo della Casa Bianca che 17 Paesi - Stati Uniti, Spagna, Argentina, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Danimarca, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Thailandia e Gb - hanno chiesto ad Hamas e Israele di trovare l’accordo. «Quali leader di questi Paesi profondamente preoccupati per gli ostaggi, tra cui molti dei nostri cittadini, sosteniamo pienamente il movimento» per la tregua e «un accordo sul rilascio degli ostaggi».

