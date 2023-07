Nurri, paese in festa: «È il nostro orgoglio» 

La festa è esplosa pochi minuti dopo le 20.15 a Nurri, paese d’origine di Giovanni Atzeni, dove vive la famiglia di “Tittia”: al termine del Palio le auto hanno girato per le strade suonando i clacoson in segno di gioia per oltre un’ora. Il sindaco di Nurri Antonello Atzeni in un post sui social ha espresso tutta la sua felicità e quella della comunità. “Sei la storia del Palio di Siena! Orgoglio nurrese! Orgoglio della Sardegna”. Parole che riassumono tutta l’emozione che questa vittoria ha regalato alla comunità.

Tutti nel centro del Sarcidano hanno seguito l’impresa di Giovanni Atzeni davanti alla televisione a casa o al bar, poi è esplosa la festa. Una vittoria quella del fantino nurrese che ha interessato non soltanto il suo paese d’origine ma l’intero popolo sardo. «Abbiamo assistito con ansia alla gara», ha raccontato la sorella Gina che ha seguito da casa il Palio, «non credevo che sarebbe stato possibile vincere ancora e invece ce l’ha fatta, è stata una grande emozione».

A Siena, fra le migliaia di persone che hanno gremito la piazza, anche mamma Cristina e papà Franco e qualche altro parente: hanno vissuto in diretta un’impresa che sembrava impossibile. E invece il fantino sardo ha ripreso dove aveva lasciato l’anno scorso dominando ancora una volta la corsa e togliendo qualsiasi speranza agli inseguitori. Una vittoria quella di Giovanni Atzeni, conosciuto con quel nomignolo di “Tittia” che sottolinea la sua sardità, che ha confermato le sue qualità, il suo orgoglio e la forza del suo lavoro instancabile e puntuale. Tutto questo ha consegnato il fantino sardo alla storia del Palio di Siena.

