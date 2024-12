Nurri, il paese dei fantini 

È un cartello marron nuovo di zecca all’ingresso del paese, proprio sotto la scritta “Nurri”, a ricordare a tutti che si sta entrando nel “Paese dei fantini”. Una scelta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Atzeni, ma soprattutto una dedica a chi ha fatto dell’amore per i cavalli un mestiere. Fantini e intere famiglie che, seppur lontane dal paese, stanno scrivendo una pagina speciale della storia della piccola comunità.

L’inaugurazione domenica in occasione di Saboris Antigus. Sui social il primo cittadino che ha voluto ricordare altri compaesani, la famiglia Ligas impegnata a Le Capannelle di Roma, la famiglia Marcialis che si trova a San Siro a Milano e i tanti fantini che con il loro impegno e i loro risultati sono i protagonisti della storia più recente dell’ippica nazionale e internazionale. Da Giovanni Atzeni “Tittia”, campione assoluto con il suo record di vittorie al Palio di Siena, a Paolo Sirigu, Andrea Farris e Andrea Atzeni, diventato uno dei fantini più forti al mondo.

L’orgoglio

«É un onore ed un piacere», ha commentato Giovanni Atzeni, «sapere di questo cartello, non possiamo non essere felici e fieri di questa dedica, Nurri è il luogo dove abbiamo imparato tutti quei principi che ci hanno permesso di raggiungere certi livelli e importanti traguardi». Ma quel cartello è anche un omaggio ad una tradizione che accompagna da generazioni la vita del paese. La passione per i cavalli scorre nelle vene, fa parte di un modo di vivere anche per le nuove generazioni. «Per noi ragazzi il cavallo»,ha raccontato Gianpiero Ligas oggi settantunenne, di casa a Le Capannelle, «era tutto, faceva parte della nostra quotidianità, all’epoca i cavalli e gli asini servivano per il lavoro ma poi ci capitava di organizzare tra noi delle gare».

La passione

Non era raro dunque che i ragazzi venissero visionati e portati via perché, come tutti sanno, i fantini devono essere piccoli. Piccoli di statura ma non certo per determinazione, forza, coraggio e orgoglio. E sono proprio queste cose che hanno portato Gianpiero Ligas, Tittia, e gli altri fantini nurresi a superare il mare e iniziare una nuova vita. Oggi la famiglia Ligas (con il tempo Gianpiero è stato raggiunto da altri due fratelli) che si trova a Roma può vantare numerose vittorie in tante parti del mondo. La famiglia Marcialis, invece, ha lasciato Nurri e la Sardegna agli inizi degli anni ‘70 per scrivere un’altra pagina di questo libro in campo femminile con Elisabetta e Jessica Marcialis, amazzone campionessa del mondo.

Nel mondo

L’eco dell’iniziativa ha raggiunto tutti i fantini nurresi, anche chi ha lasciato addirittura l’Italia. «É importante quello che ha fatto il sindaco» ha raccontato Paolo Sirigu, 40 anni che ora si trova in Qatar ma di base è in Inghilterra, «da ragazzino ho montato pochissime volte in paese, una volta insieme a Giovanni Atzeni perché eravamo compagni di banco alle medie, lui aveva i cavalli, io no. A 17 anni sono andato via, dopo il corso allievi a Pisa ho montato in tutte le piazze di Italia».

Andrea Atzeni, 33 anni è ancora più lontano, si trova in Giappone ma quel cartello lo inorgoglisce: «É un grandissimo onore, Nurri è davvero un paese di fantini e di gente che ama i cavalli da tanti anni, dobbiamo ringraziare il sindaco, vedere il cartello all’entrata del nostro paese è speciale». Tutto in paese riporta a questa storica passione, ne è testimonianza l’ippodromo comunale dove non molti anni fa hanno corso i più grandi, Tittia, Paolo Sirigu, Andrea Atzeni e Andrea Farris a conferma dell’attaccamento ancora vivo a questa terra.

