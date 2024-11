Nurri, esplosione in cucina: muore un 79enne 

Un boato verso le 20.20 ha rotto l’atmosfera sonnacchiosa della domenica sera. E poi le fiamme. Un incendio che ha provocato la morte di un pensionato settantanovenne del paese. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ucciso dalla deflagrazione avvenuta all’interno della cucina, in un’abitazione di via Antonio Segni, alla periferia nord del paese, a qualche centinaio di metri dalla caserma dei carabinieri. E sarebbero stati proprio i militari dell’Arma i primi ad arrivare sul posto mentre giungevano i soccorritori del 118, con un’ambulanza da Isili, e i vigili del fuoco di Cagliari, di Nuoro, di Sorgono e di Mandas. Un intervento che è servito a mettere in sicurezza la zona ma che non ha salvato l’anziano pensionato: quando i soccorritori sono entrati all’interno della casa, l’uomo era ormai privo di vita.

Le cause

Un intervento particolarmente difficile per i vigili del fuoco, costretti a lavorare sino a tarda notte. Sino a quando le fiamme non sono state domate, è stato impossibile, dunque, stabilire che cosa sia stato a causare l’incendio. Inizialmente, visto che, appunto, il teatro della tragedia era la cucina, si è pensato all’esplosione di una bombola del gas. Più probabile, però, che a causare la deflagrazione sia stata una fuga di gas. Un aspetto sul quale gli investigatori dei vigili del fuoco hanno cercato di fare chiarezza, lavorando sino a tarda notte. La difficoltà dell’intervento ha rallentato anche il lavoro del medico legale, arrivato da Nuoro per stabilire la causa della morte: anche lui ha dovuto attendere che la zona teatro della tragedia fosse messa in sicurezza prima di occuparsi del corpo dell’uomo. Probabile che a provocare il decesso sia stata l’intossicazione causata dai gas di combustione.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai carabinieri, è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mandas che ha lavorato insieme alla squadra di Sorgono per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della zona. E sono immediatamente scattate le indagini per stabilire la causa dell’incendio. Indagini alle quali ha preso parte anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco di Nuoro, giunto sul posto per supportare il lavoro dei colleghi.

I precedenti

Nurri ha dovuto spesso fare i conti il fuoco durante l’estate: le campagne del paese sono state prese di mira dai piromani. Ma il fuoco è arrivato anche in paese: il 6 luglio dello scorso anno, un incendio, molto probabilmente di natura dolosa, ha distrutto l’auto del sindaco Antonello Atzeni, una Panda 4x4, parcheggiata in via Roma, nei pressi della sua abitazione del suo studio professionale. A giugno 2019, invece, un incendio era scoppiato in un cortile: le fiamme avevano distrutto due automezzi e un centinaio di balle di foraggio, in un cortile di via Mameli. Un incendio che aveva destato molto preoccupazione anche perché nel cortile erano custodite alcune bombole di gpl e un deposito di gasolio. Per precauzione i vigili del fuoco avevano fatto evacuare gli abitanti delle case vicine.

(ha collaborato Sonia Gioia)

RIPRODUZIONE RISERVATA