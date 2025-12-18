Nuraxinieddu, Silì e Donigala: 76mila euro per sistemare le strade 

Nuove pennellate d’asfalto a Nuraxinieddu, Silì e Donigala. Il Comune concentra l’ultimo giro di lavori sulla viabilità delle frazioni, mettendo mano ai tratti rimasti esclusi dal primo intervento e sfruttando fino in fondo le risorse disponibili. La Giunta Sanna ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, il progetto per un importo complessivo di 75.836 euro, finanziato interamente con le economie generate dal ribasso d’asta sul maxi appalto da 250mila euro sostenuto dalla Regione.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano la bretella di collegamento tra la Statale 292 e la Provinciale 91 nell’abitato di Nuraxinieddu , le vie San Pietro e Paolo VI a Silì , oltre ad alcuni tratti della strada extraurbana della frazione più popolosa. A Donigala , invece, si interverrà su vico Sant’Antonino, con opere mirate alla messa in sicurezza della carreggiata e dei percorsi pedonali. Il progetto nasce dal ribasso del 29,127% ottenuto in fase di gara sull’appalto principale, che ha permesso di chiudere i lavori con un’economia di oltre 75mila euro.

Una somma che l’amministrazione ha deciso di trasformare in nuovi interventi di asfaltatura e risanamento. I lavori di completamento sono stati affidati all’impresa Meloni srl di Ghilarza, la stessa già impegnata nel primo stralcio. Il cronoprogramma prevede 30 giorni per chiudere il cantiere. ( m. g. )

