VaiOnline
Lavori pubblici.
19 dicembre 2025 alle 00:35

Nuraxinieddu, Silì e Donigala: 76mila euro per sistemare le strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuove pennellate d’asfalto a Nuraxinieddu, Silì e Donigala. Il Comune concentra l’ultimo giro di lavori sulla viabilità delle frazioni, mettendo mano ai tratti rimasti esclusi dal primo intervento e sfruttando fino in fondo le risorse disponibili. La Giunta Sanna ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, il progetto per un importo complessivo di 75.836 euro, finanziato interamente con le economie generate dal ribasso d’asta sul maxi appalto da 250mila euro sostenuto dalla Regione.

Nel dettaglio, gli interventi riguardano la bretella di collegamento tra la Statale 292 e la Provinciale 91 nell’abitato di Nuraxinieddu , le vie San Pietro e Paolo VI a Silì , oltre ad alcuni tratti della strada extraurbana della frazione più popolosa. A Donigala , invece, si interverrà su vico Sant’Antonino, con opere mirate alla messa in sicurezza della carreggiata e dei percorsi pedonali. Il progetto nasce dal ribasso del 29,127% ottenuto in fase di gara sull’appalto principale, che ha permesso di chiudere i lavori con un’economia di oltre 75mila euro.

Una somma che l’amministrazione ha deciso di trasformare in nuovi interventi di asfaltatura e risanamento. I lavori di completamento sono stati affidati all’impresa Meloni srl di Ghilarza, la stessa già impegnata nel primo stralcio. Il cronoprogramma prevede 30 giorni per chiudere il cantiere. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 