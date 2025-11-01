VaiOnline
Barumini.
02 novembre 2025 alle 00:17

Nuraxi e Casa Zapata, numeri record 

Crescono ancora i visitatori: registrato un più 15 per cento rispetto al 2024 

Il 2025 non è ancora terminato ma fa registrare un nuovo record di visitatori nei siti culturali di Barumini. Circa il 15 per cento in più rispetto al 2024, quando le presenze complessive nei tre siti si erano fermate a 140mila. Una cifra di tutto rispetto, inferiore al dato appena aggiornato a questo ottobre, con la conferma del trend in crescita, frutto della promozione che viene estesa oltre i confini nazionali.

Le cifre

«I numeri di quest’anno confermano l’alto valore del nostro territorio – conferma Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura –: oltre 160mila visitatori hanno scelto ancora questi siti per vivere un’esperienza autentica, fatta di scoperta, cultura e rispetto. È la conferma che il turismo lento non è solo una tendenza, ma una vocazione che la nostra comunità porta avanti da tempo, con coerenza e passione». Il complesso nuragico Su Nuraxi, patrimonio mondiale dell’Unesco, Casa Zapata con un altro nuraghe al suo interno, il Centro Lilliu, sede delle esposizioni. Questi sono i tre siti che attirano visitatori da tutto il mondo, con una prevalenza francesi, ormai da alcuni anni che guidano la classifica delle presenze, seguiti da tedeschi, inglesi, svizzeri, spagnoli, nord-europei e americani. È inoltre in aumento l’interesse da parte dei giapponesi, probabilmente perché diverse emittenti televisive del Sol Levante hanno realizzato reportage sul sito. Ma non solo. Un altro fattore che incrementa la curiosità nei visitatori è il laboratorio di restauro, diventato anche sede del primo corso universitario in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali in Sardegna, promosso in collaborazione con l’Università di Cagliari e la Soprintendenza, che ha contribuito con il suo supporto scientifico e istituzionale, rafforzando ulteriormente la rete di competenze che ruota intorno al centro della Marmilla.

Il modello

A Barumini sanno che questi numeri si possono raggiungere attraverso una costante promozione. Proprio di recente, al World Tourism Event di Roma, l’appuntamento di riferimento nazionale e vetrina internazionale per il turismo dei siti Unesco, la Fondazione ha portato al centro della scena il “modello Barumini” dove, da qualche anno si nota anche un incremento dei turisti fuori stagione. All’interno dello stand della Regione, lo spazio della Fondazione è stato molto frequentato. «L’interesse dimostrato per le esperienze proposte ha confermato l’attrattività del territorio e la solidità di un modello che unisce tutela, valorizzazione e innovazione», chiosa Gianluca Lioni, componente del Consiglio di amministrazione. Secondo Lioni Barumini «non è solo un luogo da visitare, ma un luogo da vivere. È il simbolo di una Sardegna che si apre al mondo senza rinunciare alla propria identità, promuovendo un turismo di scelta, rispettoso, consapevole e autentico, facendo sistema».

