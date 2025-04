Nurax, in Gallura i Comitati chiedono l’accesso agli atti 

L’autorizzazione a Nurax, uno dei quattro parchi eolici off shore previsto al largo delle coste galluresi, diventa un giallo. Secretati molti documenti dopo le richiese presentate dopo le osservazioni sulla sicurezza, i comitati chiedono di conoscere l’esito della Conferenza di servizi del 4 aprile.

La protesta

«Abbiamo inviato l’8 aprile una richiesta di accesso civico generalizzato agli enti interessati per richiedere alcuni documenti», dice Maria Grazia Demontis, portavoce del Comitato gallurese. «In sostanza, il verbale o la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi relativa all’istanza per il rilascio delle autorizzazioni al progetto di un impianto eolico offshore, da realizzarsi nel Mar Tirreno, sulle coste della Sardegna nordorientale, dalla potenza 462 mw attraverso l’utilizzo di 33 aerogeneratori proposto da Wind Power». Non basta: «Invitiamo i Comuni galluresi ad adempiere ai loro obblighi di trasparenza, nel rispetto delle comunità che rappresentano, in merito alla posizione da loro assunta in Conferenza di servizi. Quali i pareri e le considerazioni espresse su un progetto che minaccia di stravolgere irreversibilmente il patrimonio paesaggistico, naturale e culturale e da cui dipende buona parte dell’economia gallurese? Ci lascia piuttosto increduli, poi, Il mancato coinvolgimento dei principali comuni costieri, saranno infatti proprio questi ad avere il maggior impatto paesaggistico e, dunque, economico. Il popolo gallurese ha largamente espresso la propria idea di transizione democratica, attraverso la Pratobello24, e, laddove l’organo regionale sia restato ingiustamente indifferente, I Comuni non possono assolutamente permettersi di tradire un mandato fiduciario molto più forte e diretto. Pretendiamo che siano pubblici i verbali della conferenza», chiosa Demontis, «auspicando che vi sia stata partecipazione e, soprattutto, determinazione nel respingimento di un impianto industriale, sperimentale, non sicuro per le rotte di navigazione e nefasto per la biodiversità e la bellezza dello specchio di mare tra i più belli al mondo».

Convegno

Intanto oggi alle 17 nella Sala Tirso 1 di Palazzo Tirso si terrà il convegno in cui il Comitato Insularità in Costituzione presenterà gli esposti per danno ambientale presentati alle Procure sarde contro l’assalto delle rinnovabili. (lo. pi.)

