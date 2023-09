Nuraminis, sei bimbi non bastano: l’asilo resta chiuso 

Non c’è nessuno disposto a gestire la struttura e i piccoli iscritti sono appena mezza dozzina: troppo poco per pianificare l’apertura del micronido comunale di Nuraminis che, così, non aprirà nel prossimo anno scolastico.

La decisione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Anni di tenere chiuso l’asilo, figlia, anche se non solo, dell’aumento della retta di frequenza passata da 397 e 630 euro mensili, è scritta in una nota inviata via mail dal servizio sociale del Municipio ai genitori dei sei bambini che avevano risposto “sì” alla manifestazione d’interesse dell’amministrazione ed effettuato la preiscrizione: «La seguente per comunicare che dopo avere effettuato una manifestazione d’interesse per raccogliere le istanze, il numero delle iscrizioni al nido per l’anno scolastico 2023/2024 risulta essere fortemente esiguo e pertanto il servizio non potrà essere garantito alle famiglie».

L’ex scuola media

Nella struttura scolastica destinata all’accoglienza dei bambini da zero a tre anni ricavata in un’ala dell’ex scuola media di Nuraminis, l’anno scolastico sarebbe dovuto cominciare fra qualche settimana, invece finisce ancora prima di iniziare.

Il primo cittadino di Nuraminis Stefano Anni non è affatto stupito dell’epilogo. «Due gare deserte per la gestione, poi la manifestazione d’interesse è stata prorogata ulteriormente per meglio pubblicizzare: le iscrizioni pervenute al Comune sono soltanto sei, di cui quattro del nostro paese. Il micronido, a queste condizioni, non può essere aperto ma era già successo nel 2017, quando la struttura rimase chiusa per due anni», commenta il primo cittadino.

La critica

«Ce lo aspettavamo, una volta che l’amministrazione comunale aveva aumentato la retta a 630 euro al mese, la questione non poteva che finire in questo modo. La maggior parte dei genitori ha iscritto i propri figli in altre strutture», è la critica mossa da Irene Farris, ex vice sindaca di Nuraminis e madre di una dei piccoli bambini iscritti al nido comunale.

La replica

Retta troppo alta uguale micronido chiuso? Il sindaco Anni rifiuta l’equazione e fornisce la sua chiave di lettura. «Non dipende assolutamente soltanto da questo. Ho fatto una verifica in anagrafe: nel nostro paese ci sono trenta bambini in età da nido, ma i numeri dei residenti iscritti è sempre stato risicato: 6/8 bambini. Il nido di Nuraminis, da quando è aperto, funziona solo se ci sono molte iscrizioni dei bambini residenti nei paesi vicini, è questo il grosso problema. Mi dispiace moltissimo che il nido chiuda, speriamo l’anno prossimo si trovi una soluzione, anche se per ora non vedo quale».

La polemica

Il micronido comunale di Nuraminis è stato negli ultimi mesi al centro delle polemiche tra la maggioranza e la minoranza in Consiglio comunale. L’opposizione aveva puntato il dito proprio sull’aumento della retta da 397 e 630 euro al mese («È un costo proibitivo per molte famiglie»), e sul guasto all’impianto di condizionamento che nel luglio scorso, con le temperature oltre i 40 gradi, aveva causato un fine anno scolastico da bollino rosso.

