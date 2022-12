Nuraminis, ragazzina aggredita da tre cani  

Il fatto ripropone in tutta la sua gravità il problema, prerogativa non solo di Nuraminis, dei cani incustoditi liberi di circolare nelle strade e nelle campagne. I tre meticci, evidentemente sfuggiti alla custodia del proprietario, si aggiravano per la strada. Per la dodicenne sono stati attimi di terrore. I cani le si sono parati di fronte, aggredendola. La ragazzina, impietrita dalla paura, non ha potuto evitare di essere ferita alle gambe, prima di riuscire, chissà come, a sottrarsi dalla stretta dei morsi e a fuggire.

Il fatto, che poteva costare molto caro alla ragazzina aggredita, risale a qualche giorno fa. «Mia figlia era appena uscita dall’estetista, quando ha incrociato i cani che l’hanno aggredita e ferita alle gambe. Per la paura è rimasta immobilizzata e questo, forse, l’ha salvata da danni più gravi: chissà cosa sarebbe successo se avesse provato a reagire». Nel racconto della madre della dodicenne (il giornale non pubblica le generalità a tutela dell’identità della ragazzina), gli istanti drammatici dell’aggressione.

Aggredita e ferita alle gambe da tre cani nella via Nazionale, a Nuraminis. Per una dodicenne del paese, studentessa nella scuola Media, l’incontro ravvicinato con i tre meticci è finito nell’ambulatorio della guardia medica, dove la ragazzina è stata curata per i morsi alle gambe curabili, per fortuna, in soli cinque giorni. Per il proprietario dei cani, identificato dai carabinieri dopo rapide indagini, è invece scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale di Cagliari. Massimiliano Boi, 56 anni residente a Nuraminis, è accusato di lesioni personali colpose e omessa custodia e malgoverno di animali.

L’aggressione

La denuncia

«Mia figlia è tornata a casa terrorizzata, piangeva e si lamentava per il male alle gambe», continua la madre, che ha accompagnato la figlia all’ambulatorio del medico di guardia, dove è stata sottoposta alle cure. Non gravissime, per fortuna, le ferite causate dai morsi dei tre cani. Cinque giorni, ha scritto nel referto lo specialista, per guarire dai segni lasciati dai denti dei tre cani.

La paura

«Poteva andare molto peggio: mia figlia è ancora molto spaventata ma sta bene, ed è potuta tornare a scuola», prosegue nel racconto la madre. I genitori della ragazzina solo dopo qualche giorno hanno sporto denuncia ai carabinieri di Nuraminis. Prima, spiegano, hanno cercato di contattare il proprietario dei cani. «Si, siamo andati a casa sua, per parlare. Con mio marito speravamo di non dover ricorrere alla denuncia, ma da parte del proprietario dei cani non è arrivato nessun cenno, nemmeno un messaggio con il telefonino per accertarsi delle condizioni di salute di mia figlia. E così ci siamo rivolti ai carabinieri».

