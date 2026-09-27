Nuragici, la spiritualità nei “Dialoghi” al Montegranatico 

Questo pomeriggio a Serramanna si parla di spiritualità e sacro al tempo dei nuragici. È il programma dell’incontro dal titolo “L'uomo cerca il Divino. Succedeva anche al tempo dei nuragici”, in programma stasera alle 18 nella sala polifunzionale dell’ex Montegranatico, curato dall’Associazione Sardegna terra di nuraghi. Introdotto da Lucetta Milani, socia dell'Associazione, l’archeologo Nicola Dessì tornerà indietro nel tempo per esplorare e capire il rapporto tra spiritualità e forme del sacro nelle civiltà antiche, con uno sguardo particolare rivolto alla dimensione simbolica, religiosa e culturale dei nuragici.

L’appuntamento è inserito nel cartellone dei 55 “Dialoghi nuragici”, il ciclo di iniziative culturali incentrati sull’antica civiltà sarda, promosso dalla stessa associazione.

Attraverso incontri e intensi momenti di approfondimento come quello in programma questo pomeriggio a Serramanna l'associazione culturale, proprio attraverso i “Dialoghi nuragici”, intende dare un contributo per rafforzare la consapevolezza del valore straordinario del patrimonio archeologico e culturale della Sardegna.

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