“Nuragica”: da sabato a Sassari la nuova tappa  

Tripadvisor lo segnala nel 2024 come il museo storico più apprezzato in Italia dopo quello Egizio di Torino. Non solo: «L’80% di chi visita “Nuragica” visita poi alcuni dei siti archeologici menzionati nel percorso della mostra», sottolineano i curatori Paolo Alberto Pinna e Maria Carmela Solinas. Dopo i 4 anni stanziali a Cagliari e la prestigiosa tappa alla Bit di Milano, “Nuragica” approda a Sassari per l'ultimo appuntamento del 2025. Sabato a mezzogiorno l'inaugurazione dell'evento che sarà ospitato sino al 30 aprile al piano terra del Padiglione Tavolara, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Un ritorno

Il Comune di Sassari ha dimostrato grande entusiasmo per il “ritorno” di una mostra che era stata proposta nell'ex Convento del Carmelo nel 2018 e si ripresenta con un allestimento arricchito man mano con l'esperienza e in base ai feedback dei visitatori. “Trasmette contenuti culturali in maniera pratica, intuitiva e coinvolgente, con un linguaggio vicino alle nuove generazioni” ha detto il sindaco Giuseppe Mascia. L’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni ha poi anticipato: «Grazie alla collaborazione con un'archeologa e il Museo Sanna la collegheremo ai reperti e ad alcune iniziative nei siti del territorio dell'area metropolitana».

Tecnologie

In realtà la definizione di mostra è riduttivo, perché l’esperienza immersiva è assicurata non solo dall'utilizzo della tecnologia più avanzata (i visori e la realtà virtuale) ma anche dallo storytelling che coinvolge gli spettatori in rappresentazioni capaci di ricostruire alcuni esempi della vita di una civiltà che ha attraversato gli anni dal 1.800 al 700 avanti Cristo. Prima dei Fenici, quasi coeva degli Assiri, giusto per fornire le coordinate storiche. Una civiltà contraddistinta non solo dai Nuraghi ma anche da botteghe artigiane, santuari sacri, tombe dei giganti e traffici marittimi nel Mediterraneo.

Le scuole elementari sono quelle che hanno risposto con più entusiasmo alla proposta. Allo stesso tempo le tappe “continentali” di Napoli e Milano anno suscitato l'interesse di chi era praticamente all'oscuro della civiltà nuragica.

