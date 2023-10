Nuraghi vie della transumanza 

Tessere un filo tra passato e presente, ripercorrendo le antiche vie pastorali. È l'obiettivo del progetto “Le vie della transumanza in Ogliastra. Percorsi, produzioni e cultura tra archeologia e tradizioni” finanziato con oltre 2 milioni e 300mila euro dal ministero della Cultura. Saranno interessati il nuraghe e villaggio Ruinas ad Arzana, il parco archeologico Gennacili a Lanusei, i nuraghi di Scerì a Ilbono, Aleri a Tertenia, Bau Nuraxi a Triei, S’Ortali ‘e su Monti a Tortolì. Le attività previste riguardano la pulizia, lo scavo, il consolidamento e il restauro e le indagini scientifiche propedeutiche ai lavori.

Ruinas

Nei giorni scorsi si sono tenuti i primi sopralluoghi. Ad Arzana i funzionari del segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna e della Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro si sono incontrati con i progettisti incaricati del gruppo Ianus per individuare le aree di intervento e di scavo. Ruinas sarà interessato da lavori di consolidamento del nuraghe e lo scavo di almeno due delle numerose capanne che lo caratterizzano e del pozzo sacro. Si provvederà ora ad effettuare le indagini geognostiche per l’elaborazione del progetto definitivo e per passare poi alle fasi esecutive. Se tutto procederà come da programma, i lavori inizieranno a maggio 2024. Doppia gioia per Cristina Pinna, assessora alla cultura del Comune di Arzana nonché archeologa: «Siamo felici di questo finanziamento che stavamo attendendo, la valorizzazione di questo sito era infatti nel nostro programma elettorale. Speriamo che le indagini continuino anche negli anni futuri». Soddisfazione anche del sindaco Angelo Stochino che lancia però anche un appello: «Sono finanziamenti importanti, ma è necessario poi che i siti vengano manutenuti. Auspichiamo che la Regione dia risorse per poterli affidare a una cooperativa che faccia anche guardiania altrimenti si rischia che questa valorizzazione negli anni vada persa se nessuno li gestisce».

Gennacili e Scerì

A Lanusei e Ilbono sono stati visitati i siti di Gennacili e Scerì. I progettisti incaricati hanno iniziato a lavorare al progetto definitivo che riguarderà sia interventi di scavo, sia di restauro e valorizzazione. La consegna prevista dei progetti definitivi a inizio 2024, cui seguirà il progetto esecutivo. Eleonora Fiorentino, architetta responsabile del procedimento: «L’importanza di questo intervento risiede proprio nella sua articolazione complessa che interessa ben sei monumenti nuragici di grande valore per il territorio dell’Ogliastra. Accanto agli interventi di tutela dei beni archeologici, si prevedono una serie di azioni legate alla valorizzazione dei siti in un’ottica di miglioramento delle condizioni di visita e incremento dei numeri di fruizione per diffondere la conoscenza di un patrimonio di così notevole pregio».

