Nuraghi & Vermentino, profumo di “tricolore” 

Numeri degni del ventennale. Anzi, della ventesima edizione, quella che il Rally dei Nuraghi e del Vermentino vivrà da domani con un parco partenti di prim’ordine: 56 equipaggi iscritti al solo Rally Moderno (81 in tutto), 4ª prova dell’Italiano Rally Terra con coefficiente maggiorato a 1,5, e valido anche per la Coppa Rally di Zona 9 (il Campionato sardo) .

La lotta per la conquista del tricolore si sposta a Berchidda, con Paolo Andreucci e Rudy Briani impegnati a difendere la leadership in classifica (39 punti) e i vincitori del 2022, Nikolay Gryazin e Kostantin Aleksandrov (secondi a 30) all’attacco. Tutti sulla Skoda Fabia Rs Rally2, auto al debutto assoluto in Italia, guidata nche da Alberto Battistolli e Simone Scattolin. Al via anche i finlandesi Jakko Lavio e Pasi Haataja (Skoda Fabia) il pilota greco Nikolaos Pavlidis navigato dall’irlandese Allan Hareyman (Skoda Fabia Evo) e gli argentini Biondi-Soria Sanchez(Peugeot 208 Rally4). E poi i sardi: Nicola Tali e Massimiliano Frau, Giuseppe Dettori e Carlo Pisano, Fabrizio Marrone e Francesco Fresu, Auro Siddi e Giuseppe Maccioni, Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu (il padre Paolo è alle note di Giuseppe Pozzo).

A questi si aggiungono gli iscritti al Rally Storico e al Baja, che si correranno in coda al Moderno. La corsa organizzata da Rassinaby Racing col supporto della Regione (Turismo e Sport), prevede tre speciali da ripetere due volte, per un totale di 74,32 km cronometrati e 281 totali. Domani mattina lo shakedown.

RIPRODUZIONE RISERVATA