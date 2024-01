Nuraghi, un nuovo patto per l’Unesco  

Un altro tassello per comporre il puzzle identitario della Sardegna. Una rete che cresce e si arricchisce di nuovi sostenitori per il riconoscimento a patrimonio mondiale dell’umanità dei monumenti della civiltà nuragica. Valorizzando così nuraghi, tombe dei giganti, pozzi sacri che, dal 2021, sono inseriti nella lista delle candidature. Ieri a Cagliari è stato siglato un nuovo protocollo d’intesa tra l’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, nata nel 2020 e costantemente impegnata nella divulgazione e formazione nelle scuole della cultura nuragica, e il “Nuragica Museum Experience”, il primo e unico museo multimediale sulla civiltà nuragica in Sardegna, inaugurato a Cagliari nel 2022, che si caratterizza con un percorso multisensoriale e immersivo.

Il progetto

Una nuova collaborazione nata per divulgare, conoscere e prendere coscienza del patrimonio nuragico sardo, soprattutto in chiave di sviluppo futuro della Sardegna. Due associazioni che, guardando nella stessa direzione, uniscono le loro forze e si impegnano a fondare le basi su cui, in futuro, potranno poggiare iniziative di carattere culturale utili a favorire la conoscenza dell’intero patrimonio nuragico, il museo a cielo aperto della Sardegna.

«È importante ricordare quanto l’utilizzo dei beni archeologici possa portare a un cambio di passo nello sviluppo della Sardegna. È ora evidente come l’antica civiltà sarda sia un richiamo internazionale e allo stesso tempo la via maestra per nuove prospettive di sviluppo che garantiscano alla Sardegna una crescita costante e duratura», ha detto il presidente di “Sardegna verso l’Unesco”, Pierpaolo Vargiu, sempre più convinto che l’unicità dell’archeologia sarda possa diventare centrale nella storia contemporanea dell’Isola. «Il nostro compito è quello di fare rete con tutte le iniziative che in questa terra vanno nella stessa direzione, quindi siamo ben contenti di firmare un protocollo con Nuragica che condivide i nostri stessi obiettivi. Sono certo che da questo connubio potranno arrivare nuove prospettive per la Sardegna».

Il sistema

Il concetto lo ha ben ribadito Paolo Alberto Pinna, fondatore del format “Nuragica”: «Siamo assolutamente convinti dell’importanza strategica della candidatura Unesco dei siti di eccellenza del patrimonio nuragico per via degli indubbi benefici che questo può generare non solo in termini di tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ma anche di accrescimento culturale e sviluppo economico dell’Isola».

L’obiettivo dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” dunque non è solo quello di portare i monumenti – 32 quelli selezionati - della civiltà nuragica all’interno della World Heritage List del patrimonio universale dell’Unesco. Dal 2021 il Ministero della Cultura ha inserito l’istanza nella lista italiana delle candidature, il primo fondamentale passo verso Parigi, ma è anche quello di raccontare al mondo una nuova immagine – oltre il mare - della Sardegna che, con il suo fascino narrativo antico e misterioso, possa aiutare a costruire un futuro di opportunità e benessere economico in tutta la regione.

Il cammino

«Questa avventura è iniziata con l’idea che il percorso sarebbe stato molto lungo e altrettanto difficile. Prima di tutto bisognava convincere gli stessi sardi a credere che sulla civiltà nuragica e sulla identità profonda è possibile fare un investimento di carattere economico», ha concluso Vargiu, «il cammino non è ancora terminato, è sempre lungo e difficile, ma devo dire che le soddisfazioni stanno piano piano arrivando».

