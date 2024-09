Nuraghi, un ciclo di incontri sulla valorizzazione 

Uno sguardo al passato per costruire il futuro, riscoprendo le radici dell’antica civiltà nuragica. Con questo intento “La Sardegna verso l’Unesco” lancia il suo nuovo ciclo di conferenze autunnali, proponendo sei incontri che si terranno a Cagliari da oggi al 10 dicembre. Non è solo un viaggio nella storia, ma l’obiettivo è dimostrare come la valorizzazione del patrimonio culturale nuragico possa diventare una leva per lo sviluppo sostenibile dell’Isola, estendendosi oltre il settore turistico e culturale.

Il presidente dell’associazione, Pierpaolo Vargiu, non ha dubbi: «Con questo nuovo calendario di incontri rimettiamo al centro l’immenso valore della nostra antica civiltà e del paesaggio monumentale che ne testimonia la grandezza e l’unicità. L’obiettivo è fare in modo che il patrimonio nuragico divenga un valore aggiunto di tutte le filiere economiche, non solo di quella turistica».

Il ciclo di incontri si apre oggi alle 18 a Sa Manifattura, a Cagliari, con la conferenza “Fusione di orizzonti: cosa ci trasmette il patrimonio nuragico della Sardegna”, in cui Silvano Tagliagambe, emerito di Filosofia della Scienza, esplorerà i significati e le lezioni che questa civiltà ci ha lasciato. A seguire, il 15 ottobre, sarà la volta di Monica Stochino, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, che affronterà un tema di grande attualità: la protezione del paesaggio nuragico attraverso le reti insediative storico-culturali. Il 29 ottobre Marcella Frangipane dell’Università La Sapienza di Roma esplorerà i “Modelli di abitato e centri di potere nell’Anatolia pre-protostorica”, offrendo un confronto tra le strutture nuragiche e quelle del Vicino Oriente. L’innovazione sarà invece protagonista il 12 novembre, quando Ivan Blecic, direttore del Dicaar dell’Università di Cagliari, discuterà delle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale per la valorizzazione dei nuraghi. La cultura nuragica si estende anche al campo dell’alimentazione, come dimostrerà l’appuntamento del 26 novembre: Alessandra Guigoni (Ied), esperta in antropologia culturale, parlerà dei segreti della dieta nuragica. Il ciclo di conferenze si concluderà il 10 dicembre con un incontro dedicato all’architettura nuragica con Edoardo Balzarini, Gianni Alvito ed Emanuele Reccia.

