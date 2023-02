Nuraghi patrimonio Unesco, un convegno 

«La civiltà nuragica per lo sviluppo dalla Sardegna». È il titolo dell'iniziativa che si terrà oggi nell'aula magna del polo scolastico Iti a Tortolì. È organizzata dall'associazione La Sardegna verso l'Unesco in collaborazione con Fondazione Sardegna e con gli istituti scolastici Iti e Ianas e gli istituti comprensivi I e II.

L'evento sarà diviso nella mattinata in due cicli di incontri in cui gli studenti potranno ascoltare dal vivo la storia della millenaria civiltà sarda anche in chiave di sviluppo della Sardegna. Dopo i saluti istituzionali, alle 9.30, è fissata l'apertura dei lavori con la presentazione e il dibattito a cura dell'archeologo Nicola Dessì per gli studenti delle scuole medie del primo e secondo circolo. Seguirà il secondo appuntamento, dalle 11.15 per gli alunni delle scuole superiori Iti e Ianas, con l'intervento dell'archeologo Franco Campus. L’Associazione Sardegna verso l’Unesco nasce nel settembre 2020 e vede nei monumenti dell’antica civiltà nuragica la chiave per uno sviluppo sostenibile e duraturo della Sardegna. Il suo ambizioso obiettivo è portare al riconoscimento da parte dell’Unesco del patrimonio nuragico sardo quale patrimonio dell’umanità. Coordina i lavori Roberto Secci.

