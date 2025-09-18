Nuraghi, nuovo ciclo di incontri 

L’autunno riparte alla scoperta dei nuraghi, con gli appuntamenti proposti dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” in tutto il territorio regionale.

«Riparte con due importanti progetti l’intensa attività di sensibilizzazione e divulgazione dell’Associazione, incardinata in un percorso di riscoperta e valorizzazione della antica civiltà sarda», spiega Pierpaolo Vargiu, presidente dell’associazione, che ieri ha presentato le iniziative insieme con la vice presidente della Fondazione di Sardegna, Micaela Morelli. «L’obiettivo è avvicinare tutti i sardi a quello che di più prezioso abbiamo e far crescere la consapevolezza che investire sulla immagine della Sardegna nel mondo può essere la scommessa vincente per un nuovo percorso di sviluppo sostenibile dell’Isola».

Dal 30 settembre al 9 dicembre saranno Cagliari (6 date), Carbonia (3 date), Olbia (3 date), Sassari (4 date) e Tempio (2 date) le città coinvolte negli appuntamenti autunnali, occasioni di dialogo sulla valorizzazione del patrimonio nuragico che nelle passate edizioni hanno coinvolto numerosi esperti e catturato l’interesse di centinaia di partecipanti.

