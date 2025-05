Nuraghi in cambio di terreni edificabili 

Un nuraghe in cambio di un lotto di terreno. Volendo semplificare è questa la proposta del Comune di Tertenia ai possidenti di un'area in cui ricade un sito archeologico. Un meccanismo win to win dove tutti guadagnano, il privato ottiene un'area dove poter costruire o fare un investimento cedendo quella sottoposta a vincolo. L'ente senza spese enormi per l'esproprio può valorizzarla e renderla fruibile ai fini turistici e storico culturali.

Le torri

Almeno diciassette nuraghi dominano i dodici chilometri di costa a Tertenia, affacciandosi sulla marina di Sarrala. Una sorta di barriera nuragica. Guardano verso il mare e tutti si guardano tra loro. Il maestoso nuraghe Aleri, Nastasi e Longu ne sono un esempio. Almeno altri cinquanta sono disseminati sull'intero territorio. Un patrimonio inestimabile. Peccato però che la maggior parte di questi si trovino in aree private, spesso difficilmente raggiungibili. O totalmente off limits. Come accade in tutta Ogliastra e nel resto dell'Isola. Lo sanno bene i molti escursionisti appassionati di archeologia che spesso devono fare conti con recinzioni e cancelli per poter visitare un sito archeologico. Poi ci sono più impavidi che quelle reti le scavalcano per poter ammirare quel patrimonio che dovrebbe essere fruibile da tutti. Sperando di non incorrere in denunce. E nella bontà del proprietario.

No espropri

Espropriare le aree in cui sorgono aree archeologiche per un qualsiasi comune è un lusso che nessuno si può permettere. A Tertenia l'amministrazione, grazie anche al suo Puc innovativo, ha previsto una soluzione. Una perequazione. Ovvero uno scambio. «Il nostro Puc prevede una pianificazione dinamica - spiega il sindaco Giulio Murgia - espropriare avrebbe costi enormi. La nostra proposta al titolare dell'area in cui ricade il sito è quella di cederla al Comune, l'ente compensa restituendo una volumetria perequativa all'interno delle zone F». Se il nuraghe invece non si trova nella fascia costiera lo scambio avviene con un lotto nelle zone C. "Il la" lo ha dato il nuraghe Nastasi che si trova tra due proprietà ed è stato reso fruibile. Su questo c'è una interlocuzione in corso per la perequazione. «Ci ha dato lo spunto per questo meccanismo virtuoso che abbiamo trasformato in norma tecnica» dice il sindaco - E proprio su questo nuraghe abbiamo avuto un finanziamento dalla soprintendenza di 80 mila euro per ripulirlo e restaurarlo».

La maggior parte dei nuraghi a Tertenia si trovano in terreni privati, è il caso del nuraghe Longu le cui mura ricadono in area demaniale ma per arrivarci bisogna attraversare un terreno privato con cancelli e recinzioni. Impossibile ammirarlo se non saltando.

L'auspicio è che questo meccanismo virtuoso di perequazione possa dare i suoi frutti con un interesse pubblico privato. Un'altra idea dell'amministrazione per valorizzare i suoi tesori, in accordo con la Soprintendenza, è quella di illuminare i nuraghi che si trovano sulla fascia costiera.

