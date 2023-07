Nuraghi, il patto del Gennargentu 

Barbagia e Ogliastra unite nella valorizzazione del patrimonio archeologico e cammini storici. Desulo e Arzana ci credono e da “vicini di casa” creano sinergia, dando nuova luce ai siti che della foresta di Girgini portano fino al nuraghe Ruinas e al mare.

Esperti in campo

Nelle settimane scorse, sul versante desulese, l’arrivo di personale della Soprintendenza dei beni culturali di Nuoro che, accompagnato da amministratori e cittadini, ha valutato lo stato del nuraghe “Ura e sole” e de “Sa Tanchitta e Girgini”. Per entrambi, all’orizzonte una campagna di scavi finanziata dal Comune di Desulo, con avvio dei lavori in autunno. Obiettivo cardine: catalizzare un nuovo flusso di visitatori, mettendo in risalto i siti locali.

Qui Barbagia

«Siamo orgogliosi del lavoro che si sta mettendo in campo – spiega il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis – a breve affideremo agli archeologi dei lavori di pulizia e cartellonistica dei siti per un importo di 50.000 euro. Un primo ma importante passo, verso un grande rilancio». E ancora: «Confidiamo su un sostegno più ampio di ministeri e Regione mossi dalla voglia di puntare su un turismo ecosostenibile. Siamo attivi anche per potenziare la sentieristica pedonale verso Punta La Marmora, ma anche quella carraia» E infatti, sia Desulo che Arzana mirano a intervenire dal 2024, nella strada della foresta di Girgini, strategica nel collegamento al nuraghe Ruinas e non solo.

Qui Ogliastra

«Un’opera essenziale – spiega il sindaco di Arzana, Angelo Stochino - in nome del percorso unico sui siti archeologici intrapreso con Desulo. Con gli esperti stiamo ragionando su progettualità e su autorizzazioni con gli organi competenti. In pieno rispetto con l’ambiente». E infatti, anche Arzana procede spedita sulla promozione dei suoi siti: «Grazie un finanziamento giuntoci nel 2002 dalla Regione – prosegue Stochino – si avviò la prima campagna di scavi a Ruinas, oggi grazie ad altri 500 mila euro potremo far emergere le oltre 200 capanne intorno al nuraghe. Guardiamo con attenzione anche ai 4 nuraghi presenti a valle come quello di Sa Pentuma dove a settembre svolgeremo un importante evento culturale».

Nel frattempo, avanza anche il progetto sui b&b negli ovili del Gennnargentu, che oltre a Desulo e Arzana vede in campo Villagrande. I territori si uniscono e consci dell’immenso potenziale della montagna guardano a un futuro insieme.