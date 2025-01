Nuraghi, il futuro è una rete digitale 

Fare rete utilizzando tecnologie avanzate e innovative per arrivare a una reale valorizzazione dell’inestimabile patrimonio nuragico sardo: l’obbiettivo è chiaro, e oggi, dalle 9,30, se ne parlerà nel Centro Giovanni Lilliu di Barumini. In programma il primo incontro, dal titolo “Un nuraghe non è mai stato così vicino al tuo futuro”, del progetto “Sardegna nuragica” nato dalla volontà dell’associazione “La Sardegna verso l’Unesco” e coordinato dal Crenos (Centro ricerche economiche Nord-Sud delle università di Cagliari e di Sassari).

Il progetto

Il progetto, spiega Pierpaolo Vargiu, presidente de “La Sardegna verso l’Unesco”, è stato possibile «grazie al sostegno della Regione che ha riconosciuto nell’iniziativa un punto di svolta per la valorizzazione del patrimonio nuragico sardo. Siamo in grado di porre le basi per una nuova narrazione della nostra storia, capace di veicolare meglio la conoscenza dell’antica civiltà isolana e di sostenere, partendo dai nuraghi, un percorso di crescita economica e sviluppo sostenibile che può portare ricchezza e benessere alla Sardegna e ai sardi». Una storia unica al mondo: l’Isola, in 24mila chilometri quadrati, conta 12mila monumenti della sua antica civiltà, presenti in tutti i 377 comuni.Gli altri soggetti coinvolti sono il Crp (Centro regionale di programmazione), il Crs4 e il GLab (Università di Cagliari) oltre al Dipartimento di Lettere dell’università di Cagliari e al Dipartimento di Scienze umanistiche di quella di Sassari. «L’iniziativa – aggiunge Vargiu – punta a trasformare i 32 siti della civiltà nuragica inseriti nella Tentative list Unesco in un sistema integrato capace di unire turismo, formazione, imprenditorialità e ricerca».

“Sardegna Nuragica” intende creare una rete in grado di tutelare e valorizzare i monumenti nuragici migliorandone l’accessibilità e l’attrattività, favorendo lo sviluppo economico: ciò attraverso piattaforme e strumenti digitali, senza comprometterne l’integrità storica e culturale.Da Barumini, simbolo della Sardegna nuragica nel mondo, i ringraziamenti per l’organizzazione di questo primo appuntamento: «Questo momento di confronto è un inizio a collaborare per realizzare una rete condivisa che sarà uno stimolo per lo sviluppo economico dell'intera Sardegna», dice Emanuele Lilliu, presidente della fondazione Barumini.

Gli incontri in programma

L’iniziativa di oggi è rivolta ai siti e ai territori della Città metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione del progetto da parte dei soggetti coinvolti, in programma una sessione introduttiva e una partecipativa. Prossimi incontri: Torralba (4 febbraio, 9,30, Museo Valle dei Nuraghi) per i siti e territori del Nord Sardegna; Abbasanta (14 febbraio, 9,30, Centro servizi Losa) rivolto ai siti e ai territori dell’Oristanese, del Nuorese e dell’Ogliastra. A dicembre la presentazione dei risultati, nuovamente a Barumini.

