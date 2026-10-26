“Nuraghi e Vermentino”, terra tricolore in Gallura 

Ieri la presentazione a Berchidda, oggi e domani lavoro duro per gli organizzatori di Rassinaby Racing (con il supporto dell'Automobile Club Sassari e di Aci Sport delegazione Sardegna), da giovedì prime operazioni in un crescendo di frenesia e attesa. Il 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino è pronto a scuotere i compatti sterrati di Gallura e Monte Acuto da venerdì, quando finalmente si accenderanno i motori delle circa 60 vetture (compreso il rally storico) in attesa di verifica.

La corsa

Ieri mattina al Museo del Vino, Mirko Fresu ha illustrato i dettagli della prova, sgravando di un po’ di lavoro Pietro Calvia, presidente della Rassinaby Racing, sotto gli occhi del sindaco di Berchidda che ospita il quartiere generale, Andrea Nieddu di Valerio Renna (Automobile Club Sassari), Salvatore Piras (Agenzia Forestas) e Gabriele Capece (assessore allo Sport di Erula). Il Rally è valido per il campionato italiano rally terra (quinto e penultimo round), la Coppa Rally di Zona 10 e il campionato regionale delegazione Sardegna Aci sport. A cominciare dal percorso in gran parte rinnovato: 90,07 km cronometrato, suddivisi in dieci prove speciali, 433,08 km totali. Torna, in una versione inedita, la speciale di Monte Olia. Da giovedì consegna dei road book nell'Auditorium Comunale, poi venerdì le ricognizioni con vetture di serie e le verifiche sportive e tecniche. Sabato si comincia alle 7.30 con le “libere” sui 2,58 km della “Berchidda” (sino alle 9), la Qualifying Stage (9.15) degli equipaggi del Tricolore e infine lo Shakedown dalle 10.15 alle 12. Domenica dalle 8.33 le altre due prove da ripetere tre volte: “Monte Lerno” (con 10,4 km nell’omonima foresta demaniale nel comune di Pattada) e “Filigosu” (7,43 km), la cui terza replica varrà come power stage. Arrivo finale e premiazioni dalle 15.05 a Berchidda, in Piazza del Popolo. Oltre alla Regione (Turismo e Sport), coinvolti i comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Monti, Oschiri e Pattada, la Comunità Montana del Monte Acuto, le province di Sassari e Gallura Nord Est.

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