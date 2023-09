Nuraghi e Vermentino, subito in testa Andreucci  

Primo nello shakedown, più veloce anche nella speciale “Filigosu 1”: per Paolo Andreucci è iniziato nel segno del pronostico, che lo evde favorito, il 20º Rally dei Nuraghi e del Vermentino, valido come quarto round del Campionato Italiano Rally Terra. Tre delle nuovossime Skoda Fabia Rs Rally2 ai primi tre posti: il pluricampione italiano ha 12”1 su Alberto Battistolli e Simone Scattolin (Aci Team Italia) e 12”4 su Nikolay Gryazin e Aleksandrov Kostantin, che sarebbero però probabilmente al comando senza la foratura nella prima speciale, chiusa al settimo posto. A riprova di ciò, il successo nella seconda speciale. Nella classifica assoluta, quarto posto per Nicola Tali e Massimiliano Frau (27”4), primi dei sardi davanti a Giuseppe Dettori e Carlo Pisano (29”8), in un testa a testa tra piloti di Arzachena. Settimi i finlandesi Lavio-Haataja, al debutto su Skoda Fabia, dodicesimi Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, primi tra le “due ruote motrici” sulla Peugeot 208 Rally4 (1’01”4). Dopo la prima giornata, 50 equipaggi del moderno in classifica e quattro ritiri. Oggi chiusura con altre due speciali da ripetere due volte “Alà dei Sardi-Buddusò” (9.38, 14,99 km) e “Pattada” (10.22, 13,97 km). Arrivo alle 15.40 a Berchidda per le prezioni.

Nel 5º Rally Vermentino Historicu (prova tricolore) in testa Lucky-Pons su Lancia Delta, nel 4º Baja del Vermentino-Terre di Gallura, comandano Bordonaro-Loviso.

