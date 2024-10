“Nuraghi e Vermentino”, domani il via con 102 iscritti 

Con ben 102 equipaggi iscritti (70 per il “moderno”, 15 per lo Storico e 17 per il baja) il 21º Rally dei Nuraghi e del Vermentino scatta domani da Berchidda. Sugli sterrati di Gallura e Monte Acuto sono in palio anche punti preziosi per il Campionato Italiano Rally Terra (di cui è quinta e penultima prova), per la Coppa Rally di Zona 10 e il naturalmente per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport,

Titolati a che il 6º Rally Vermentino Historicu (Campionato Italiano Rally Terra Storico) e il 5º Baja Terre di Gallura, penultimo prova tricolore del Cross Country Side by Side).

Il programma stilato da Rassinaby Racing, che organizza sotto l’egida di Aci Sport e sostenuta dalla Regione, prevede due giorni di gara. Domani shakedown e qualifying stage, poi alle 13.30 il via con la doppia Erula-Tula (11,34 km, ore 14.13 e 16.43). Sabato le altre due doppie speciali Alà dei Sardi-Buddusò (6,90 km, ore 9.57 e 13.42) e Pattada-Oschiri (20,08 km, ore 10.28 e 14.13).

