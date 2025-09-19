VaiOnline
Rally.
20 settembre 2025 alle 01:08

“Nuraghi e Vermentino”, aria di tricolore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due giorni di gara, sei prove speciali, sette comuni coinvolti e tanti sterrati in cui cercare il successo e punti per il Campionato Italiano Terra (ma anche per la Coppa Rally di Zona 9 e per il campionato sardo Aci Sport): è il 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino che venerdì 26 e sabato 27 catalizzerà le attenzioni degli appassionati (non solo) sardi di motori e che ieri la Rassinaby Racing ha presentato a Monti nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura. Il cuore della prestigiosa corsa è però Berchidda, dove venerdì mattina si accenderanno i motori per la Qualyfing Stage e lo shake down. Poi le prime due speciali e l’arrivo, il giorno dopo, quando saranno state completate le altre quattro. Premiazione e podio saranno in piazza del Popolo.

I dettagli sono stati illustrati dal presidente della società organizzatrice, Pietro Calvia, accanto al quale sono intervenuti anche Pasquale Lobinu (per la Regione), Andrea Nieddu (sindaco di Berchidda) e Marco Pala, vice presidente dell’Automobile Club Sassari.

Accanto al rally classico, confermato per la settima volta il Rally Vermentino Historicu, 5ª prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Tra gli eventi collaterali, dopo le premiazioni di sabato 27, va segnalato “Aspettando Benvenuto Vermentino”, che proseguirà fino a tarda sera in

piazza: tra gli stand delle diverse cantine del territorio e sarà possibile degustare il Vermentino di Gallura Docg, fiore all’occhiello e eccellenza di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, il Gallo canta due volte

Una doppietta di Belotti ribalta il Lecce: i rossoblù si godono il terzo posto 
Eolico Offshore

Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale»

Iniziati i rilievi geologici in mare per le 27 torri da oltre 300 metri 
Caterina Fiori
Energia

Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili»

Da Cagliari l’attacco alle politiche verdi di Bruxelles: «Il Green deal è eurocentrico» 
Alessandra Carta
Cronaca

Strage di cavalli a Senorbì

Tre anglo-arabi sardi uccisi con un colpo di arma da fuoco al cuore 
Paolo Carta
Sanità

Ares, nuova organizzazione e polemiche

Sì all’atto aziendale «in un’ottica di progressivo miglioramento dei servizi» 