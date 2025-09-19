“Nuraghi e Vermentino”, aria di tricolore 

Due giorni di gara, sei prove speciali, sette comuni coinvolti e tanti sterrati in cui cercare il successo e punti per il Campionato Italiano Terra (ma anche per la Coppa Rally di Zona 9 e per il campionato sardo Aci Sport): è il 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino che venerdì 26 e sabato 27 catalizzerà le attenzioni degli appassionati (non solo) sardi di motori e che ieri la Rassinaby Racing ha presentato a Monti nella sede del Consorzio Tutela Vermentino di Gallura. Il cuore della prestigiosa corsa è però Berchidda, dove venerdì mattina si accenderanno i motori per la Qualyfing Stage e lo shake down. Poi le prime due speciali e l’arrivo, il giorno dopo, quando saranno state completate le altre quattro. Premiazione e podio saranno in piazza del Popolo.

I dettagli sono stati illustrati dal presidente della società organizzatrice, Pietro Calvia, accanto al quale sono intervenuti anche Pasquale Lobinu (per la Regione), Andrea Nieddu (sindaco di Berchidda) e Marco Pala, vice presidente dell’Automobile Club Sassari.

Accanto al rally classico, confermato per la settima volta il Rally Vermentino Historicu, 5ª prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Tra gli eventi collaterali, dopo le premiazioni di sabato 27, va segnalato “Aspettando Benvenuto Vermentino”, che proseguirà fino a tarda sera in

piazza: tra gli stand delle diverse cantine del territorio e sarà possibile degustare il Vermentino di Gallura Docg, fiore all’occhiello e eccellenza di Sardegna.

