Nuraghi e torri, un sì da sogno 

Dalle spiagge ai nuraghi, dai palazzi storici alle torri sul mare. Chi organizza eventi nuziali guardia corteggia anche i monumenti naturali diventati icona dell’Ogliastra. Nella terra dei centenari le nozze da sogno diventano realtà, in cornici incantate di luoghi senza tempo.

A trainare il boom dei matrimoni in siti da favola pensa Bari Sardo, con 23 riti celebrati da inizio anno. In 16 occasioni gli sposini hanno scelto la spiaggia della Torre, in una la stessa ex fortezza spagnola e il giardino comunale. Pure a Ilbono, di recente, hanno inaugurato la saga dei matrimoni all’aperto nei luoghi che profumano di storia. Nell’elenco non manca Tortolì, dove spiagge e monumenti sono cornice ideale per un giorno da sogno.

Stagione boom

A Bari Sardo la stagione è stata un successo. Tra il mare e il centro abitato sono stati celebrati 23 unioni civili e in vista del prossimo anno l’inchiostro inizia a impregnare l’agenda. «Per il 2023 - annuncia Fabiana Casu, 47 anni, assessore al Turismo - abbiamo già 7 prenotazioni per matrimoni in spiaggi. Tutte le coppie che ci hanno contattato, tranne una, hanno prenotato e celebrato le nozze». Il 27 agosto Valentina Mereu e Sandro Piroddi hanno detto sì ai piedi del nuraghe Scerì di Ilbono. La cerimonia era stata presieduta dal sindaco, Giampietro Murru (61). «Ci auguriamo - afferma il primo cittadino - che qualche agenzia di wedding planner valorizzi anche il nostro complesso archeologico che è straordinario». Proprio nell’ottica di uno sviluppo turistico abbinato ai matrimoni civili, il Comune sta definendo l’acquisizione al patrimonio di un’area adiacente.

Nozze speciali