Nuraghi, bar e camper: le visite-show di Silvio 

Il sogno confessato più di una volta – sempre a favore di taccuino o microfono, perché nella comunicazione non aveva rivali – era quello di trasferirsi nell’Isola «definitivamente», in un ipotetico ritiro dalla scena pubblica che non è mai arrivato.

Per Silvio Berlusconi la Sardegna era più di un rifugio estivo o di una sede di rappresentanza per gli incontri con i leader del pianeta. All’occorrenza diventava il quartier generale di Forza Italia e, spesso, di tutto il centrodestra. Fino a trasformarsi nel crocevia di destini politici più o meno importanti.

È a Porto Rotondo che è caduto – per ricordare l’esempio più recente – il Governo guidato da Mario Draghi. Lo stop alla legislatura arrivò un pomeriggio di metà luglio dello scorso anno, quando insieme a Matteo Salvini, planato a queste latitudini per un improvvisato vertice estivo domenicale, definì «incompetenti e inaffidabili» quelli del Movimento 5 Stelle. «Il patto di fiducia si è rotto». Finì come sappiamo.

I luoghi

Fuori dai confini di Villa Certosa il Cav. ha sempre scelto luoghi simbolo per le sue sortite durante le campagne elettorali degli ultimi trent’anni. Nel 2009 mise da parte il doppiopetto e si presentò con giacca e pullover blu notte nel cuore del Nuraghe Losa, ad Abbasanta, al fianco dell’allora candidato governatore – poi vincente – Ugo Cappellacci. Trovò ad accoglierlo anche i vertici del Psd’Az con una bandiera in regalo per lui: «Un vessillo simile sventola anche sulla mia casa a Porto Rotondo», disse.

Erano i tempi delle barzellette, delle gaffe (spesso volute) e dei fuori programma: da non dimenticare il blitz nel bar di Angelo Ganga in via Mereu a Nuoro, dopo una convention al Teatro Eliseo, per vedere il suo Milan, impegnato nel posticipo domenicale. O quella volta che arrivò a Villasimius - tappa finale di un raid nel Sud Sardegna, che percorse anche in camper -, in forte ritardo sulla tabella di marcia. Colse l’occasione per far ridere la platea: «Nei tre paesi che ho visitato prima c’era un mare di signorine innamorate di me che mi han trattenuto», disse prima di sedersi a tavola in un ristorante sul porto.

Nell’Isola però si era concesso anche occasioni più “spirituali”, in particolare quando nel settembre 2008 volle presenziare alla visita cagliaritana di Papa Ratzinger.

La colazione

Ma è forse a Cagliari, nel 2019, che Berlusconi si supera. Tra gennaio e febbraio due visite: la prima in occasione delle elezioni suppletive nel collegio del capoluogo, poi per sostenere l’attuale presidente della Regione Christian Solinas. È in quel frangente che si materializza l’aperitivo serale ai chioschetti del Poetto: birra in mano e l’etichetta dei Quattro mori in vista, Sella del Diavolo sullo sfondo, per il tripudio dei profili Instagram dei tanti presenti. E poi un altro simbolo di cagliaritanità verace: la colazione al bar Mariuccia di Pirri, con tanto di show al bancone, morsi a pardule e fritti, selfie e strette di mano.

Il personaggio

In fondo il successo di Berlusconi è sempre stato legato al suo essere Zelig – nel senso del film di Woody Allen –, facendo sue le abitudini dei tempi e dei luoghi solcati. Trovate che hanno anticipato le felpe di Salvini e molto spesso si sono tradotte in consenso elettorale e vittorie. Come la visita ad Alghero, nel 2008, a pochi giorni dalla chiusura della campagna per le Politiche. Era aprile e il leader di quello che allora si chiamava Popolo della libertà atterrò con il suo aereo privato a Fertilia, prima di trasferirsi all’hotel Las Tronas. Pochi giorni dopo diventò premier per la quarta volta, dando vita a uno dei governi più longevi della storia repubblicana.

Gli amici

Difficilmente, in quelle occasioni, mancava l’amico Romano Comincioli: il compagno di scuola diventato poi braccio destro in ambito imprenditoriale e poi in quello politico, primo coordinatore regionale di Forza Italia nell’Isola, scomparso dodici anni fa, considerato da molti il padre degli “azzurri” – e dunque del Berlusconismo – in Sardegna.

