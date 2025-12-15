VaiOnline
L’iniziativa.
16 dicembre 2025 alle 00:25

Nuraghes Imparis, oggi le premiazioni 

Un evento che ha messo al centro scuola, formazione e creatività, per raccontare e valorizzare il patrimonio nuragico. Oggi, dalle 9.30 alle 13.30, la sala conferenze della biblioteca regionale di viale Trieste ospiterà l’appuntamento conclusivo del Progetto Return e dell'iniziativa Nuraghes Impari(s).

Tre diversi concorsi creativi, in un percorso formativo dedicato ai docenti per riscoprire il valore dei nuraghi come patrimonio culturale e simbolo di fronte ai rischi connessi ai cambiamenti climatici.

Promossa dall’Università di Cagliari con l’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, rientra in un progetto finanziato dal Pnrr, “Return”. Oggi, saranno presentati e premiati i lavori realizzati nei concorsi dedicati alle scuole primarie e secondarie di I e II grado e all’Università, insieme ai progetti elaborati dagli insegnanti nei residenziali formativi di Bonarcado e Villanovaforru.

Ad aprire la mattinata saranno Paolo Tola, responsabile dell’iniziativa Nuraghes Impari/s, e Battista Grosso, responsabile del progetto Return.

Per le scuole primarie, i bambini hanno partecipato al concorso “C’era una volta il Nuraghe” con elaborati creativi (disegni, canzoni, storie o altre forme creative) per scoprire e raccontare la civiltà nuragica.

Nelle scuole secondarie di I grado, il concorso “Il nuraghe racconta” ha previsto elaborati creativi (giochi, illustrazioni, foto e video) per dar voce ai nuraghi, raccontare la loro storia e il loro significato.

Per scuole secondarie di II grado, università e scuole per adulti il concorso “Immagina il futuro dei nuraghi” racconta come ispirino il futuro e rappresentino opportunità di valorizzazione economica. Fuori concorso, il premio “Identità e resilienza”.

A consegnare i premi, tra gli altri, il responsabile dell’Usr Francesco Feliziani.

