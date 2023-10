Nuraghe Su Angiu, stop alle pale eoliche 

Il primo vincolo risale al 2006. Nel 2019 è stato rinnovato per tutelare l’area archeologica nelle campagne di Mandas. Pertanto nei terreni vicini al nuraghe Su Angiu non si possono realizzare nuovi impianti eolici. Della vicenda si è parlato ieri durante l’inaugurazione del museo “Is lollas de is aiaus”.

Gianfranca Salis, archeologa della Soprintendenza, ha ribadito che si tratta di una zona di grande valore storico e culturale. In quei terreni la società energetica milanese GRV Wind Sardegna vorrebbe istallare nove pale eoliche alte oltre 200 metri (aerogeneratori da 6,6 megawatt per una potenza complessiva di 59,4 megawatt) e un elettrodotto ai confini tra Mandas, Gesico e Selegas. Al progetto si sono opposti a più riprese i sindaci dei tre paesi della Trexenta.

La soprintendente

«L’area è vincolata – conferma la soprintendente Monica Stochino – è un sito particolarmente importante dal punto visita archeologico, storico e paesaggistico. Il nostro lavoro per tutelare i beni culturali si è intensificato negli ultimi tempi, in particolare dopo la presentazione dei tantissimi progetti per la realizzazione di impianti eolici un po’ in tutta l’isola. I Comuni si sono mobilitati per proteggere i loro territori. Compatibilmente con il personale a disposizione cerchiamo di fare il possibile per effettuare i sopralluoghi nelle aree archeologiche».

Il sindaco

«Non sono contrario alle energie rinnovabili, ma bisogna fermare questo sciacallaggio energetico», commenta il sindaco Umberto Oppus. Qualche tempo fa insieme ai primi cittadini di Gesico (Terenzio Schirru) e Selegas (Alessio Piras) ha partecipato a un sit-in davanti al nuraghe Su Angiu per ribadire la contrarietà ai nuovi impianti eolici. «Nei nostri paesi – continua Oppus – sono stati fatti grandi investimenti per valorizzare in chiave turistica e culturale tutti i siti archeologici. Sono state effettuate campagne di scavi e c’è un grande interesse da parte dei visitatori che arrivano nella Trexenta. Chiaramente non abbasseremo la guardia e continueremo a vigilare. Siamo contrari a questa speculazione sulla pelle dei cittadini».

I progetti

La Trexenta è al centro di numerosi progetti per la realizzazione di parchi eolici. Uno interessa l’area di monte San Mauro, che ricade nei Comuni di Guasila, Gesico e Guamaggiore. Anche nel vicino Sarcidano, come del resto in quasi tutta la Sardegna, cittadini e comitati si sono mobilitati per fermare l’assalto eolico. I sindaci di Isili, Nuragus, Genoni e Nurallao, hanno protestato contro la realizzazione di un parco nell’area di Perd’e Cuaddu, nella vecchia zona industriale (mai decollata) di Isili. Nessuno vuole gli aerogeneratori alti 200 metri.

