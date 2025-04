Nuraghe sommerso, ecco i soldi per recintare l’area 

Saranno utilizzati per la recinzione del sito archeologico e la realizzazione di una cancellata di ingresso i 70mila euro trasferiti dalla Regione al Comune di Dolianova per la valorizzazione del nuraghe di Santu ‘Anni, un’area di grande interesse scientifico dove è presente una struttura megalitica quadrilobata che attende di essere riportata alla luce.

Si tratta del primo passo per il recupero e la promozione di una parte importantissima dell’immenso patrimonio archeologico presente nel territorio di Dolianova. Per il progetto complessivo, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, il Comune ha previsto una spesa di 700mila euro per la prima campagna di scavi. Risorse ancora non disponibili: si proverà a recuperare con ulteriori finanziamenti pubblici.

Nei mesi scorsi sono stati acquisiti terreni privati su cui sorge il nuraghe grazie a una transazione economica con i proprietari a cui è andato un indennizzo di 68mila euro. Il nuraghe, situato a circa un chilometro dal paese, ha una struttura imponente (circa 25 metri di altezza e 14 di diametro), simile per dimensioni a quelli di Barumini e Orroli: un complesso nuragico considerato dagli archeologi tra i più interessanti dell’Isola. Obiettivo del progetto è riqualificare l’intera area archeologica per il potenziare l’offerta turistica del territorio puntando sulla cultura, le bellezze paesaggistiche e le eccellenze del settore enogastronomico apprezzate a livello internazionale.

