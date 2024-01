Nuraghe San Lussorio, affidati i lavori per il restauro 

Possono partire i lavori per il restauro conservativo del nuraghe San Lussorio, posto a sei chilometri dal centro abitato di Pabillonis e ancora sommerso tranne le pietre della cima e alcuni blocchi. Dopo un iter burocratico durato mesi, in cui non veniva individuata una ditta, i lavori sono stati affidati alla leccese “Zis” che ha presentato un’offerta con un ribasso del 7,58 per cento, per un importo di 16.452 euro, Iva esclusa.

In tutto sono previsti 18 giorni di lavoro per eseguire opere di restauro conservativo e di consolidamento: saranno eradicate le radici degli alberi presenti all’interno delle cortine murarie e rimosse alcune piante cui sono dovuti la disarticolazione e lo spostamento di alcuni blocchi dal sito originario. L’operazione sarà eseguita con attrezzature speciali. Successivamente, si procederà con un trattamento biocida sulla parte residua delle radici, per poi riposizionare i blocchi. Ogni fase sarà attentamente documentata, utilizzando cartellini numerati per la marcatura dei blocchi. Un aspetto cruciale del progetto è l'integrazione delle legature nella tessitura muraria originaria, fatta utilizzando materiale simile a quello presente nel monumento e da una malta composta per il 40 per cento da terreno argilloso e per il 60 da terra sterile pulita.

Con questo intervento, il Comune intende salvaguardare un importante monumento che fa parte del Parco archeologico Pabillonis, presentato alla cittadinanza nel maggio scorso dall’assessore Marco Sanna. (g. g. s.)

